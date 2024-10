Geschäftsübergabe bei der Schreinerei Andrea Gredig

Andrea Gredig gründete die Schreinerei im Jahr 1984 als Ein-Mann-Betrieb in einem umgebauten Stall. Im Jahr 1991 erfolgte der Umzug in die neu errichtete Werkstatt. Seitdem wurden im Betrieb insgesamt 18 Lehrlinge ausgebildet und zahlreiche Jungschreiner konnten ihre Weiterbildung zum Arbeitsvorbereiter absolvieren. In der 40-jährigen Geschichte haben Andrea Gredig und sein Team mit der Planung und dem Bau von Küchen, Möbeln, Türen und anderen individuellen Schreinerarbeiten unzählige Kundenwünsche erfüllt.