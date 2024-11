Gemeinsam gegen Krampfadern

Ursache der Varikosis ist eine Schwäche der Venenklappen, die zu einer Druckbelastung im oberflächlichen Venensystem führt. In Folge dessen entwickelt sich die Varikosis, welche sich in Form von Venenzeichnungen («Besenreisser» oder geschlängelte Venen) manifestiert. Im Anfangsstadium handelt es sich zunächst meist um kosmetisch störende Venenveränderungen, die sich jedoch zu Beschwerden wie Schwellungen oder schweren Beinen bis hin zu Komplikationen (zum Beispiel Venenthrombosen oder offene Wunden) entwickeln können.



Das Management der Varikosis ist vielfältig und setzt ein grundlegendes Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen voraus. Mit diesem Wissen lassen sich Präventionsmassnahmen und mögliche Therapieansätze besser nachvollziehen und im Alltag umsetzen. Ein Beispiel: Warum ist ein Stehpult kontraproduktiv bei Varikosis? Langes Stehen ohne Bewegung erschwert den Rückfluss des Blutes zum Herzen und erhöht den Druck in den Venen, was die Bildung von Krampfadern begünstigen kann. Regelmässige Bewegung ist daher wichtig, um den Blutfluss zu fördern und die Belastung der Venen zu verringern.



Die Behandlungsmöglichkeiten der Varikosis reichen von der simplen Anwendung von Kompressionsstrümpfen und Verödungstherapien (Sklerotherapie) bis hin zur Ausschaltung einer Stamm- oder Astvarikosis. Letztere erfolgt entweder chirurgisch mittels Crossektomie/Stripping oder minimal-invasiv mittels thermischer Ablationsverfahren und kann bei Bedarf durch die Entfernung von Seitenästen (Phlebektomie) ergänzt werden. Die optimale Therapie wird individuell festgelegt und richtet sich nach der Anatomie, dem Schweregrad der Varikosis und der Präferenz der Patientinnen und Patienten.