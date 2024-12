Gaumenfreude aus dem Bündnerland

Beim Festtagesschmaus dürfen vielerorts Fleischspezialitäten nicht fehlen, sei es ein Fleischfondue, ein Filet im Teig oder ein schonend gegartes Schmorgericht.

Was das Herz begehrt

Erstklassige Würste zu einer wärmenden Suppe, Trockenfleischspezialitäten wie z.B. Bündnerfleisch, Rohschinken oder Rohspeck für ein feines Plättli, aber auch edle Frischfleisch-Spezialitäten wie zum Beispiel knochengereiftes (dry aged) Bündner Rindfleisch haben etwas gemeinsam; die Fertigung von geschmackvollen Fleischprodukten setzt Fachwissen, Qualitätsbewusstsein, Erfahrung und Leidenschaft voraus. Bevor die Spezialitäten der Metzgerei Mark in Lunden, Schiers, Landquart und Chur oder im Onlineshop erhältlich sind, durchlaufen sie schonende Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse – alle unter einem Dach in Lunden im Prättigau. Dabei wird im Familienbetrieb grossen Wert auf traditionelle Rezepte und persönliche Qualitätskontrolle gelegt. So zum Beispiel auch bei der Churer Beinwurst, eine klassische Bündner Spezialität, die jeweils von Oktober bis März erhältlich ist.

Einheimischer Grundstein

Die Grundlage für hochwertige Fleischspezialitäten bilden gesunde und artgerecht gehaltene Tiere aus Graubünden und der Region. Die Bündner Rinder und Kühe geniessen Bewegung und ein reichhaltiges Futterangebot in den Sommermonaten auf den Bündner Alpen. Das durch die Metzgerei Mark mitgegründete Label «Bündner Puurachalb» (IP-Suisse) setzt sich ebenfalls dafür ein, dass die Jungtiere in artgerechter Haltung in Graubünden heranwachsen und die Wertschöpfung mittels regionaler Vermarktung im Kanton Graubünden erhalten bleibt. Dafür setzt sich die Metzgerei Mark mit Überzeugung auch beim Schweine- und Lammfleisch ein. Langjährige, verlässliche und faire Beziehungen zwischen einheimischen Bauernfamilien und der Metzgerei Mark begründen neben der Metzgerhandwerkskunst einen wesentlichen Teil der hohen Qualität der Endprodukte – ebenso die vergleichsweise kurzen Transportwege und die sorgfältige Schlachtung. Auch wird besonders darauf geachtet, für sämtliche Fleischstücke die bestmögliche Verwendung zu finden und die Tiere ganzheitlich zu verarbeiten, um Abschnitte und Abfälle zu vermeiden.

Neben Rind-, Kalb-, Lamm- und Schweinefleisch sind auch Ostschweizer Geflügelspezialitäten erhältlich. Maispoularden und Gänse werden mit enorm viel Freigang in und um Rheintaler Ribelmaisfelder gehalten und deren Standorte Dank mobilen Ställen regelmässig gewechselt. Das sorgt für einen schonenderen Düngekreislauf und beeinflusst zusammen mit der natürlichen Futtergrundlage die Fleischqualität äusserst positiv. Auch Ostschweizer Truthähne und Freilandenten aus dem Appenzell sind erhältlich und werden ebenfalls mit viel Freigang und schonender Fütterung gehalten. Überzeugen Sie sich vom Qualitätsunterschied und lassen Sie sich beraten, Vorbestellung nötig.



Regional und persönlich

Die Metzgerei Mark ist grundsätzlich überzeugt von regionalen Produkten. In den Verkaufsgeschäften in Schiers und beim Bahnhof Landquart sind über 700 regionale Produkte im «Regio Markt» erhältlich, z.B. auserlesene Weine aus der Bündner Herrschaft, Pasta, Milchprodukte, Backspezialitäten und vieles mehr. Ob bei der Wahl und Zubereitung einer Fleischspezialität oder eines regionalen Produktes: geniessen Sie eine persönliche Beratung und profitieren Sie von Erfahrung und Fachwissen. Auch für Geschenkideen werden Sie persönlich betreut, von der «kleinen Aufmerksamkeit» bis zu individuell zusammengestellten Geschenkkörben mit Trockenfleischspezialitäten und regionalen Produkten können allerlei Wünsche erfüllt werden.



Auch anspruchsvolle Wünsche nach besonderen Vorstellungen werden nach Möglichkeit gerne erfüllt. Durch die regionale und lokale Verarbeitung kann jedoch nicht jedes Produkt sofort aus der Kühlvitrine gefasst werden. Deshalb lohnt sich, eine Vorabklärung oder gar eine Vorbestellung insbesondere für die Feiertage.

Fleischfondue-Tipp: Alle Fleischfondues und Tischgrillplättli werden frisch und von Hand geschnitten, wer also noch einen Wunsch offen hat für das Feiertagsmenü kann die gewünschte Bestellung gerne telefonisch oder per E-Mail aufgeben und sie am gewünschten Tag und Ort abholen.



Die Metzgerei Mark wünscht frohe und besinnliche Feiertage und alles Gute für das neue Jahr.