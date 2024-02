Führungswechsel bei Generali in Chur

Der 35-Jährige ist seit 2013 bei Generali als Versicherungs- und Vorsorgeberater tätig. Als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis verfügt er über ein breites und tiefgehendes Fachwissen rund um Versicherungen und Vorsorge. Curdin Cola freut sich, die Agentur in Chur gemeinsam mit seinem Team weiterzubringen und für die Kundinnen und Kunden in der Region da zu sein: «Bei uns stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt, im persönlichen Beratungsgespräch evaluieren wir die individuellen Bedürfnisse und stellen passende Lösungen zusammen. Wir sind aber auch nach dem Abschluss für unsere Kundinnen und Kunden da. Natürlich helfen wir in einem Schadenfall oder passen die Police jederzeit an neue Lebenssituationen an. Für mich persönlich ist es wichtig, ein verlässlicher Partner für die Kundinnen und Kunden zu sein und ihnen in Versicherungs- und Finanzfragen ein Leben lang zur Seite zu stehen.»

Renato Cola ist seit 20 Jahren Teil von Generali und hat sich nun nach neun Jahren an der Spitze der Agentur in Chur dazu entschlossen, kürzerzutreten und die Führung einer jüngeren Generation zu übergeben. Der erfahrene Versicherungsexperte bleibt seinen Kundinnen und Kunden wie auch der Generali glücklicherweise erhalten: «Ich freue mich, die Leitung der Agentur mit gutem Gewissen an Curdin zu übergeben. Ich kann mich nun wieder vollumfänglich meinen Kundinnen und Kunden widmen. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen in all den Jahren möchte ich mich herzlich bedanken».