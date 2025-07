Freilichtspiel "Mein Bruder Klaus"

„Mein Bruder Klaus“ ist bereits die achte Produktion der Bühne Thurtal – und eine Uraufführung. Nach einer sehr erfolgreichen Saison 2023 mit dem Stück „Der Schwarze Tod in Mosnang“ zeigt die Bühne Thurtal unter der Leitung von Willy Hollenstein das aktuelle Stück erstmals an zwei Orten: Im Juli im Kloster Fischingen; Anfang August ziehen die Kulissen, die Zuschauertribüne und das gesamte Ensemble nach Rapperswil-Jona in den Lido um. Dort werden sie mit weiteren 12 Aufführungen von «Mein Bruder Klaus» die Zuschauer und Zuschauerinnen in den Bann ziehen.