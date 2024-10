Fragen rund um das Thema Hauseigentum beantwortet

Direkte Kommunikation: Versuchen Sie zunächst, das Problem direkt mit dem Handwerker zu besprechen. Erklären Sie klar und sachlich, was Ihrer Meinung nach nicht den vereinbarten Standards oder Erwartungen entspricht. Oft lassen sich Missverständnisse und Probleme durch ein offenes Gespräch klären.

Nachbesserung fordern: Bitten Sie den Handwerker, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Setzen Sie hierfür eine klare Frist und kommunizieren Sie diese schriftlich. Lässt der Handwerker die Frist ungenutzt verstreichen, so empfiehlt es sich, eine Nachfrist anzusetzen. Sofern nicht ein SIA-Vertrag Grundlage der Rechtsbeziehung ist, können Sie bei erheblichen Mängeln auch einen Abzug am Preis vornehmen. Insbesondere bei kleineren Arbeiten funktioniert dies praktisch jedoch nur, wenn noch nicht der gesamte Preis bezahlt wurde; andernfalls stünde der Aufwand in einem ungünstigen Verhältnis zum möglichen Ergebnis, wenn der Rechtsweg beschritten werden soll. – Sobald es sich um einen höheren Interessenwert handelt, lohnt es sich, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, damit nicht durch ungeschicktes Verhalten Rechte verloren gehen.