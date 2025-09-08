Fein z’Mittag essa. Jeda Tag andersch.
Wo sonst kann man auf Zutaten aus dem eigenen Garten, der eigenen Sennerei, der Gelateria und sogar der eigenen Bäckerei zählen? In beiden Gastronomie-Betrieben der Plankis Stiftung ist dies möglich.
Die 1845 gegründete Plankis Stiftung, die man vor allem als Institution kennt, welche betreutes Wohnen mit sinnspendendem Arbeiten verbindet, kann noch viel mehr.
Zum Plankis gehören mittlerweile zwei etablierte Gastronomie-Betriebe, einer davon ist die Gelateria Evviva am Kornplatz in der Altstadt. Der etwas jüngere ist das Restaurant Circolo, zentral und praktisch an der Ringstrasse gelegen.
Das Restaurant Circolo ist ein Projekt der Integration. Es ermöglicht Menschen mit Beeinträchtigung ein betreutes Arbeitsumfeld nahe am ersten Arbeitsmarkt.
Hier arbeiten Menschen für Menschen und sorgen dafür, dass sich jeder Gast gut aufgehoben fühlt.
Frisch, hausgemacht, mit Zutaten aus dem eigenen Betrieb – so erleben die Gäste die Küche über die Mittagszeit im Restaurant Circolo an der Ringstrasse in Chur. Dabei wird vor allem Wert auf Abwechslung und Regionalität gelegt.
Der wöchentlich wechselnde Menüplan bietet für jede und jeden etwas. So sind auch immer feine vegetarische Gerichte zu finden. Nebst leckeren Mittagsmenüs bietet das À-la-carte-Angebot weitere kulinarische Köstlichkeiten.
Maluns, Capuns, saisonale Suppen und Salate, Gnocchi, Ravioli mit diversen Füllungen und weitere Pasta mit unterschiedlichen Saucen können bestellt werden. Allesamt werden täglich frisch in der Lebensmittel-Abteilung vom Plankis zubereitet..
Besuchen Sie das aufgestellte Team schon bald und lassen Sie es sich im Circolo schmecken. Wer sich einen Platz reservieren möchte, kann das gleich tun: 081 284 94 04
Miar freuend üs!
Plankis Stiftung
Emserstrasse 44
7000 Chur