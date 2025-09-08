Fein z’Mittag essa. Jeda Tag andersch.

Die 1845 gegründete Plankis Stiftung, die man vor allem als Institution kennt, welche betreutes Wohnen mit sinnspendendem Arbeiten verbindet, kann noch viel mehr.

Zum Plankis gehören mittlerweile zwei etablierte Gastronomie-Betriebe, einer davon ist die Gelateria Evviva am Kornplatz in der Altstadt. Der etwas jüngere ist das Restaurant Circolo, zentral und praktisch an der Ringstrasse gelegen.