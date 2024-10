Farbenfrohe Bergwelten von Gioni Defuns

Ohne formale Kunstschule hat Gioni Defuns vor 33 Jahren mit der Malerei begonnen. Er beschreibt seinen Stil als halbabstrakt, was ihm erlaubt, kreativ zu experimentieren. In seinem Kunstneubau mit Galerie und Atelier malt er meist in Acryl auf Leinwand, selten in Mischtechniken auf Papier. Ein Bild ist für ihn dann fertig, wenn er den Punkt erreicht, an dem er nicht mehr erkennt, was die Striche und Farben im Detail darstellen.