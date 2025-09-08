Erlebe den Hochseilpark in Flims

Teste deine Grenzen aus! Vom «Moonwalk» bis hin zum «Killertrack», welcher selbstredend als «sehr schwer» eingestuft wird, ist für jeden was dabei. Für die kleinen Gäste von vier bis acht Jahren steht der «Bärliweg» zur Verfügung, wo die Kinder sich mittels Seilrolle gesichert durch den Parcours begeben können ohne umhängen zu müssen.



Auch wer Höhenangst hat, kann sich in den Hochseilpark wagen. Die Mitarbeiter führen alle behutsam und stressfrei im Instruktionsparcours an den Seilpark heran. Die einzelnen Stationen führen von Baum zu Baum über Brücken, Seile und weitere Elemente, manchmal auch mittels Snowboard oder Ski. Ein Balanceakt, welcher durchaus seinen Reiz hat. Bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei und für die Benützung ist keine Klettererfahrung vorausgesetzt.

Die Mitarbeiter sind immer im Park unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen und um zu helfen, wenn es nötig ist. Wenn es gar nicht mehr geht, werden die Gäste auch mal abgeseilt oder es geht per Leiter von den Plattformen herunter.