Erlebe den Hochseilpark in Flims
Mitten im Flimserwald bietet der Hochseilpark Flims zahlreiche Parcours in zwei bis zwölf Metern Höhe. Familien sowie Sport- und Outdoorfans können hier eindrückliche Klettererlebnisse sammeln.
Teste deine Grenzen aus! Vom «Moonwalk» bis hin zum «Killertrack», welcher selbstredend als «sehr schwer» eingestuft wird, ist für jeden was dabei. Für die kleinen Gäste von vier bis acht Jahren steht der «Bärliweg» zur Verfügung, wo die Kinder sich mittels Seilrolle gesichert durch den Parcours begeben können ohne umhängen zu müssen.
Auch wer Höhenangst hat, kann sich in den Hochseilpark wagen. Die Mitarbeiter führen alle behutsam und stressfrei im Instruktionsparcours an den Seilpark heran. Die einzelnen Stationen führen von Baum zu Baum über Brücken, Seile und weitere Elemente, manchmal auch mittels Snowboard oder Ski. Ein Balanceakt, welcher durchaus seinen Reiz hat. Bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei und für die Benützung ist keine Klettererfahrung vorausgesetzt.
Die Mitarbeiter sind immer im Park unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen und um zu helfen, wenn es nötig ist. Wenn es gar nicht mehr geht, werden die Gäste auch mal abgeseilt oder es geht per Leiter von den Plattformen herunter.
Du findest uns in Flims Waldhaus, Ausgangs Dorf. Einfach beim Campingplatz die Strasse Richtung Caumasee runterfahren und bis ins Parkhaus folgen. Wer mit dem Bus kommt kann bis zur Haltestelle «Flims Waldhaus, Camping» fahren und dem Weg Richtung Caumasee ca. 5 Minuten folgen. Die Eintritte könnt ihr an der Rezeption vom Sportzentrum lösen (Hochseilpark, Minigolf, Eishalle, Restaurant, uvm). Im Eintrittspreis inbegriffen sind Sicherheitsausrüstung, Handschuhe und Helm. Für Familien und Gruppen bieten wir dir einen Spezialpreis für das Erlebnis an. Ideal für Teambuilding, Schulreise, Vereinsanlass oder einfach als Tagesausflug für die ganze Familie. Gruppen ab 15 Personen bitte telefonisch vorreservieren.
Beweise etwas Mut und Geschicklichkeit - belohnt wirst du mit einem einmaligen Abenteuer auf luftiger Höhe, das dir lange in Erinnerung bleiben wird. Wir freuen uns auf deinen Besuch.
SPORTZENTRUM PRAU LA SELVA
Via Prau la Selva 6
7018 Flims Waldhaus
Tel. +41 81 920 91 91
Fax: + 41 81 920 91 92
www.sportzentrum-flims.ch
