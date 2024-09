Erlebe den Hochseilpark in Flims

Familien sowie Sport- und Outdoorfans können hier eindrückliche Klettererlebnisse sammeln und ihre Grenzen austesten.



Vom «Moonwalk» bis hin zum «Killertrack», welcher selbstredend als «sehr schwer» eingestuft wird, ist für jeden was dabei. Für die ganz Mutigen kann man beim Vertical Limit sogar bis auf 20 Meter in die Höhe und sich im freien Fall nach unten begeben (natürlich mit einem Klettergurt gesichert). Für die kleinen Gäste von vier bis acht Jahren steht der «Bärliweg» zur Verfügung, wo die Kinder sich mittels Seilrolle gesichert durch den Parcours begeben können.



Auch wer Höhenangst hat, kann sich in den Hochseilpark wagen. Die Mitarbeiter führen alle sanft und stressfrei im Instruktionsparcours an den Seilpark heran. Die einzelnen Stationen führen von Baum zu Baum gut gesichert über Brücken, Seile und weitere Elemente. Auch mittels Snowboard oder Ski. Ein Balanceakt, welcher durchaus seinen Reiz hat. Die einfachen Parcours sind fast von jedem zu bewältigen, für die Benützung ist keine Klettererfahrung vorausgesetzt.



Die Mitarbeiter sind natürlich immer im Park unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen und um zu helfen, wenn es nötig ist. Wenn es gar nicht mehr geht, werden die Gäste auch mal abgeseilt oder es geht per Leiter von den Plattformen herunter.



Wer den Hochseilpark nutzen möchte, durchläuft die Kasse im Sportzentrum und findet sich dann beim Minigolfplatz beim Starthäuschen ein. Hier gibt es nebst der Sicherheitsausrüstung mittels eines kleinen Übungsparcours die nötigen Instruktionen in Theorie und Praxis.



Du findest uns in Flims Waldhaus, Ausgangs Dorf. Einfach beim Campingplatz die Strasse Richtung Caumasee runterfahren und bis ins Parkhaus folgen. Auch über Buslinie 81 bis Haltestelle Camping sind wir gut erreichbar. Die Kasse vom Seilpark befindet sich im Sportzentrum Prau la Selva (Minigolf, Eishalle, Restaurant, uvm). Für Familien und Gruppen bieten wir dir einen Spezialpreis für das Erlebnis an. Ideal für Teambuilding, Schulreise, Vereinsanlass oder einfach als Tagesausflug für die ganze Familie. Gruppen ab 10 Personen bitte telefonisch vorreservieren.



Beweisen Sie etwas Mut und Geschicklichkeit - belohnt werden Sie mit einem einmaligen Abenteuer auf luftiger Höhe, das Ihnen lange in Erinnerung bleiben wird.