Entspannung pur im Bogn Engiadina Scuol

Schon in früheren Jahrhunderten nutzten die Menschen vor Ort die Heilkraft des Mineralwassers. Die Badekultur nahm ihren Anfang 1878 in hölzernen Badezubern im neu errichteten Badehaus im Dorfzentrum Scuol. Es wurde bald erweitert. Mit der Einführung der Wintersaison in den Fünfzigerjahren wurde 1956 das Badehaus für den Winterbetrieb eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt gab es Angebote wie Fango, Bäder, Massagen und Trinkkuren. Wirklich erstklassig wurde das Badevergnügen ab 1. März 1993 mit der feierlichen Eröffnung des modernen und grosszügigen Bogn Engiadina.