Entspannung für alle Sinne

Die Tamina Therme lädt ein – ideal, um den Liebsten eine Auszeit vom Alltag zu schenken.



Sehen – Architektur trifft Natur

Die preisgekrönte Architektur der Tamina Therme verbindet Schweizer Tradition mit modernem Design. Weiss lackiertes Fichtenholz und futuristische Säulen prägen das Interieur, während grosse, ovale Fenster den Blick auf die imposante Bergwelt freigeben. Auch die Saunawelt beeindruckt mit Materialien wie griechischem Marmor und altholzverarbeiteter Eiche.



Fühlen – Wohlbefinden im Thermalwasser

Im 36.5°C warmen Thermalwasser entfaltet sich pure Tiefenentspannung. Auf 7.300 m² erleben Sie verschiedene Becken, Sprudelliegen und einen Strömungskanal. Der Aussenbereich lädt mit Wasserfall zu erholsamen Momenten unter freiem Himmel ein. Das Angebot wird durch die grösste Aufguss-Sauna der Schweiz bereichert, die mit belebenden sowie beruhigenden Aufgüssen ein unvergleichliches Saunaerlebnis bietet. Lassen Sie sich mit wohltuenden Wellness-Behandlungen verwöhnen und spüren Sie den positiven Effekt auf Körper und Geist.



Schmecken – Genuss im Café Therme

Im Café Therme warten hausgemachte Köstlichkeiten. Ob im Bademantel nach einem entspannenden Bad oder bei Kaffee und Kuchen mit Freunden – die gemütliche Atmosphäre bietet für jeden den passenden Platz. Zwischen den Saunagängen locken gesunde Snacks in der denkmalgeschützten Bistro-Lounge Hermitage.



Riechen – Düfte für die Seele

Die vielfältige Saunawelt der Tamina Therme bietet stündliche Aufgüsse mit 100% naturreinen ätherischen Ölen wie Lavendel oder Eukalyptus. Die saisonal abgestimmten Düfte tragen zu einem rundum harmonischen Saunaerlebnis bei.



Hören – Klänge, die verzaubern

Musikalische Highlights bereichern das Angebot der Tamina Therme. Im Thermalbad verwandeln stimmungsvolle Konzerte die Räume in eine einzigartige Klangwelt. In der Saunawelt untermalen Klangreisen und musikalische Aufgüsse das Saunaerlebnis und schaffen Momente tiefer Entspannung.



Wiedereröffnung im neuen Glanz

Ab dem 21. Dezember 2024 erstrahlt die Tamina Therme in vollem Umfang in neuem Glanz. Nach einer kurzen Schliessung vom 16. bis 20. Dezember, die für finale Abschlussarbeiten genutzt wird, erwartet Sie ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis.



Gutscheine sind am Empfang oder im Online-Shop erhältlich – mit Print@Home-Funktion oder Postversand.

36.5° – weil es gut tut.

www.taminatherme.ch/geschenke