Entdecken Sie, wie Schlafqualität entsteht

Wie entsteht eigentlich eine BICO Matratze? Welche Leidenschaft, wie viel Erfahrung und wie viele geschickte Hände stecken in jedem einzelnen Detail?
21.10.25 - 04:30 Uhr
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von BICO und werfen Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen unserer Manufaktur. Erleben Sie hautnah, wie viel Sorgfalt, Präzision und echte Schweizer Handarbeit in jeder unserer Matratzen, Einlegerahmen und Betten steckt.
Donnerstag, 6. November 2025
09.00 – 11.30 Uhr
BICO AG, Biltnerstrasse 42, 8718 Schänis
Das erwartet Sie:
- Eine spannende Führung durch unsere Produktion und das innovative Testlabor «SleepLab» – dort, wo Wissenschaft und Handwerk aufeinandertreffen.
- Ein inspirierender Einblick in die Werte und die Leidenschaft, die hinter unseren Produkten stehen.
- Ein gemütlicher Apéro im BICO Showroom – die perfekte Gelegenheit, sich auszutauschen, Fragen zu stellen und die Welt des gesunden Schlafs in entspannter Atmosphäre zu erleben.
Melden Sie sich jetzt an: https://bico.ch/events-messen/6-november-2025-kostenlose-manufakturbesichtigung/
Wir freuen uns, Sie persönlich bei uns in Schänis willkommen zu heissen!
Herzliche Grüsse
Ihr BICO Team
