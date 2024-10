Energie- & Zukunftsforum Graubünden 2025

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft! Am 4. November 2024 findet das ENERGIE- & ZUKUNFTSFORUM GRAUBÜNDEN in der Aula der Fachhochschule Graubünden (FHGR) in Chur statt. Bereits zum dritten Mal bietet das Forum eine Plattform für den konstruktiven Austausch rund um die Themen Energie und Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der ökologische Herausforderungen und die Energiewende stärker denn je im Fokus stehen, bringt das Forum Fachpersonen, Vordenkende und Interessierte zusammen, um gemeinsam Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu finden.

Ein Forum, das Zukunft gestaltet

Das ENERGIE- & ZUKUNFTSFORUM GRAUBÜNDEN bietet mehr als nur Vorträge – es ist eine Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft mitzuwirken. Mit einer vielfältigen Mischung aus praxisnahen Best Practice-Beispielen, zukunftsorientierten Keynotes und interaktiven Diskussionen gibt das Event einen einzigartigen Einblick in die Entwicklungen in den Themen Energie und Nachhaltigkeit.





Hochkarätige Expert:innen vor Ort

Das Programm des diesjährigen Forums ist gespickt mit spannenden Redner:innen, die tief in ihren jeweiligen Fachgebieten verankert sind:

ab 15.30 Uhr Eintreffen der Gäste



16.00 – 16.30 Eröffnung und Einführung



Teil 1: 16:30 – 18.00 Uhr Talks/Keynotes Morell Westermann - Zukunftsforscher, Ingenieur und Pilot Grossbatterie-Speicher - Christian Dürr, CEO von 49Komma8.ch – realisierte Grossbatterie-Projekte, deren Energiewendebeitrag und die Rentabilität für Eigentümer/Investoren Photovoltaik - Christ-Andri Hassler, CEO von Hassler Energia Alternativa (mehrfach ausgezeichnete Solarpionier-Firma aus Graubünden) – Photovoltaik-Projekt: von Planung bis Realisation, inkl. Kosten und reale Erträge Photovoltaik – Vertreter von dhp technology – die Vorteile des Solarfaltdachs HORIZON Energiewende ambitioniert - Joeri Gredig (aeegraubünden) & Kevin Russi (Russi Energy Foundation)



Teil 2: 18.30 – 20.00 Uhr Talks/Keynotes Elektromobilität - TESLA-Vertreter – Geschwindigkeit der Elektro-Revolution und Einblicke ins autonome Fahren (Robo-Taxi Produktpräsentation vom 10. Oktober 2024) Kreislauf-Businessmodelle - Patrick Semadeni, CEO von Semadeni Industry Group – kreislauffähige und nachhaltige Businessmodelle, auch im Kunststoffbereich Bauwesen & Nachhaltigkeit - Andreas Zindel, CEO von Zindel United – Energiewendebeiträge des Bausektors Humanitäre Arbeit & Nachhaltigkeit - Kay von Merey, Founderin von Circle of Young Humanitarians – Brückenbau zwischen humanitärer Arbeit und der nächsten Generation



20.00 – 21.00 Uhr Apéro/Networking



Ein Forum voller Möglichkeiten: Diskutieren, Vernetzen, Handeln

Neben den spannenden Keynotes und Vorträgen bietet das ENERGIE- & ZUKUNFTSFORUM auch direkte Interaktionsmöglichkeiten, in der sich die Expert:innen den Fragen des Publikums stellen und über verschiedene Ansätze zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien diskutieren. Hier haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, tiefer in die Themen einzutauchen und sich mit anderen Meinungsführenden auszutauschen. Nach der Diskussion wird beim Apéro genügend Raum für Networking geboten.

Ein Event mit Wirkung

Das ENERGIE- & ZUKUNFTSFORUM GRAUBÜNDEN bietet eine einzigartige Gelegenheit, von führenden Köpfen aus Wissenschaft und Wirtschaft zu lernen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und aktiv an den Lösungen für die Energie- und Nachhaltigkeitsherausforderungen der Zukunft mitzuwirken. Ob Sie in der Wirtschaft tätig sind, im öffentlichen Sektor arbeiten oder sich einfach für die Themen Energie und Nachhaltigkeit interessieren – das Forum bietet Ihnen wertvolle Einblicke und Inspiration.

Sichern Sie sich noch heute Ihr Ticket und gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energie und Nachhaltigkeit. Das ENERGIE- & ZUKUNFTSFORUM GRAUBÜNDEN 2024 bietet Ihnen nicht nur neue Perspektiven, sondern auch wertvolle Kontakte und konkrete Handlungsmöglichkeiten für Ihre eigene Arbeit.

Organisiert wird das Forum von RUSSI + PARTNER, RUSSI ENERGY FOUNDATION, tfy-consult und there for you.