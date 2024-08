EMS Schiers: Schule fürs Leben

Fit für die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium oder in die Fachmittelschule

Das Wissen abrufbereit, das Lampenfieber im Griff und Zuversicht im Gepäck: So möchten Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeprüfungen ins Gymnasium oder in die FMS antreten. Die EMS Schiers bringt sie mit ihren Vorbereitungskursen auf Kurs.



Erfahrene Lehrpersonen unterstützen die Teilnehmenden und helfen ihnen, Aufgaben selbstständig zu lösen. Ausserdem lernen diese die EMS Schiers besser kennen. Sie fühlen sich am Prüfungstag sicherer und können ihre Leistungen abrufen.



Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfungen 2025



Vorbereitungskurs: Aufnahmeprüfung in die 1. Gymnasialklasse

Fächer: Deutsch, Mathematik (schriftlich) und fixierendes Kopfrechnen, mentale Prüfungsvorbereitung

Umfang: 10 Nachmittage, mittwochs 13.10 – 15.20 Uhr

Zeitraum: 23. Oktober 2024 bis 5. Februar 2025

Kurskosten: CHF 270.-

Anmeldeschluss: 4. Oktober 2024



Vorbereitungskurs: Einheitsprüfung in die 3. Gymnasialklasse und 1. Klasse der FMS

Fächer: Deutsch, Englisch, Arithmetik, Algebra, Geometrie, mentale Prüfungsvorbereitung

Umfang: 13 Nachmittage, mittwochs 13.10 – 15.20 Uhr

Zeitraum: 30. Oktober 2024 bis 5. März 2025

Kurskosten: CHF 360.-

Anmeldeschluss: 18. Oktober 2024



Anmeldungen via Kontaktformular unter

www.ems-schiers.ch/vorbereitungskurs. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Weitere Auskünfte: 081 308 04 44, prorektorat@ems-schiers.ch,

www.ems-schiers.ch.