EMS Schiers: Lernen macht Spass

Vielfältiges Freizeitangebot

An der EMS Schiers fühlen sich Jugendliche rasch wohl. Durch die Freizeitangebote lernen sie Gleichgesinnte aus anderen Klassen kennen und tauschen sich untereinander aus. Sie entdecken neue Themengebiete, wovon manche zu geliebten Hobbies werden. Wer beim Mannschaftssport einen Sieg erringt, im Theaterworkshop seine Emotionen auslebt oder im Chor auf das gemeinsame Konzert hinarbeitet, knüpft Freundschaften. Freundschaften, die ewig halten – noch lange über den Abschluss hinaus.

Kreativität ausleben im Freifach Bildnerisches Gestalten/Werken

Das Freifach Bildnerisches Gestalten/Werken gleicht einem betreuten Atelierunterricht. Jugendliche setzen sich mit ihrem kreativen Potential auseinander und entwickeln Produkte zu eigenen Themen. Dabei entfalten sie ihre Begabung optimal. Sie wenden Disziplinen wie Zeichnen, Druck, Skulptur und Grafikdesign an und nutzen die traditionelle Infrastruktur sowie neue Medien. Ihren Arbeitsprozess begleiten mehrere Fachleute gestalterisch und technisch.

Erste Berührungspunkte mit Journalismus

Im Freifach Journalismus und Medien gestalten Schülerinnen und Schüler ihre eigenen medialen Projekte. Sie füttern das Online-Magazin ems-press.ch und ihren gleichnamigen Instagramkanal mit Geschichten und Berichten. Ausserdem podcasten sie unter Plapperfly auf Spotify über alles, was sie bewegt. Auf Auftrag schreiben, filmen und fotografieren sie auch für die Schule. Lehrpersonen beraten das Redaktionsteam professionell.

Grosse Emotionen mit dem EMS Chor

Im Chor der EMS Schiers kommen Schülerinnen und Schüler sowie Singfreudige aus der Region zusammen. Unter der Leitung von Martin Zimmermann bringen sie jedes Jahr ein anspruchsvolles Konzert auf die Bühne. Unterstützt vom Orchester Sinfonietta Vorarlberg und bekannten Solistinnen sorgt der EMS Chor für Gänsehautmomente und grosse Emotionen.

Noch mehr Freifächer

Neben den oben erwähnten Freifächern bietet die EMS Schiers weitere Möglichkeiten an: Schülerinnen und Schüler können ihre Sprachkenntnisse in verschiedenen Fremdsprachen aufpolieren, unterschiedliche Sportarten entdecken, Bühnenerfahrung in der Theatergruppe sammeln, in die Welt der Robotik eintauchen oder im Jazzensemble mit anderen jammen. Die Freifachkurse finden statt, wenn sich genügend Schülerinnen und Schüler anmelden.