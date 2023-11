EMS-CHEMIE AG – mit Fachkräften in eine innovative und nachhaltige Zukunft

Das Unternehmen ist heute mit 25 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 16 Ländern vertreten. Am Hauptsitz in Domat/Ems im Bündner Rheintal, befinden sich das Herzstück der Forschung und Entwicklung, sowie die ganz grossen Produktionsanlagen: Ganz nach dem Motto «Aus Graubünden für die Welt». Weit über 1000 interne und externe Mitarbeiter in diversen technischen und administrativen Fachabteilungen (Produktion, Logistik, Forschung und Entwicklung, Engineering, Administration, etc.) arbeiten täglich daran, unseren weltweiten Kunden qualitativ beste, innovative und nachhaltige Produkte anzubieten und auszuliefern.

EMS-CHEMIE geht dabei mit dem Wandel der Zeit, passt sich neuen Herausforderungen an und nutzt die sich bietenden Chancen. Am Puls der Zeit mitzuwirken, hat daher grosses Potential für alle Mitarbeitenden bei EMS. Innovation wird nicht nur grossgeschrieben, sondern aktiv gefördert. Die laufenden Ausbauinvestitionen von über 300 Millionen Franken in den nächsten Jahren sind ein weiterer Schritt der EMS-CHEMIE in Richtung Innovation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Fachkräfte aus den Bereichen Kunststoff-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau und Chemie sind besonders gefragt. So braucht es in jedem Bereich die entsprechenden Kompetenzen, welche im Rahmen von Schulungen und Zusatzausbildungen laufend gefördert werden. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen und der effiziente Umgang mit allen zur Verfügung stehenden Ressourcen steht dabei im Mittelpunkt.

Fachkräfte der nächsten Generation – Lehre bei EMS

Bei EMS werden derzeit über 140 Lernende ausgebildet, womit das Unternehmen der grösste private Lehrbetrieb im Kanton Graubünden ist. Zudem bildet EMS-CHEMIE über 100 Lernende von Drittbetrieben aus und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Fachkräften in der Region. Jedes Jahr, so auch im August 2023, starten rund 45 neue Lernende in einem der 17 verschiedenen Lehrberufe ihre Karrieren. Mitarbeitende, welche ihre Laufbahn durch Weiterbildungen weiterbringen möchten, werden vom Unternehmen dabei in finanzieller und/oder zeitlicher Sicht unterstützt. Die Praxiserfahrung in Kombination mit einer Weiterbildung ermöglicht die schulische, sowie berufliche Weiterentwicklung. EMS-Lernende haben auch die Möglichkeit während der Lehre für 4 - 12 Wochen im Ausland zu arbeiten und dort wertvolle, internationale Erfahrungen zu sammeln.