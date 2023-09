Einzigartiger Genuss: Die Bündner Nusstorte mit echten Nüssen aus der Region!

Häufig ist Konsument:innen nicht bewusst, dass Baumnüsse bei uns aus der Europäischen Union wie Frankreich oder sehr oft gar aus Chile, Nordamerika oder Moldawien kommen. Es gibt zu wenig Baumnüsse aus der Region oder eben aus der Schweiz. Daher müssen Produzent:innen nebst allenfalls preislichen Gründen bedingt durch fehlenden Rohstoff auf ausländische Baumnüsse zurückgreifen.

Doch keine Sorge, wer eine Bündner Nusstorte möchte mit regionalen Baumnüssen, kann fündig werden. Wir bringen Licht ins Dunkel und präsentieren Ihnen eine Übersicht, damit Sie Ihre Nusstorte mit Nüssen von swiss nuss (www.swissnuss.ch) kaufen können: Hinter swiss nuss verbirgt sich eine Genossenschaft von Bäuerinnen und Bauern aus den Kantonen Graubünden, St. Gallen und Luzern. Hier werden die Nüsse in Malans sorgfältig geknackt und sortiert, was höchste Qualität garantiert. Die Knackanlage in Malans ist einzigartig in der Schweiz und ermöglicht eine moderne Sortierung der Nüsse.