Eine starke Allianz in der Immobilienwelt

Die beiden Unternehmen, die jeweils rund 50 Jahre Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Immobiliendienstleistungen in sich vereinen, haben gemeinsam die Tochterfirma «Alfina Prefera Immobilien AG» für die Geschäftsbereiche Verkauf und Bewertung in Graubünden gegründet. Währenddessen wird die Bewirtschaftung von Anlageobjekten und Stockwerkeigentumsgemeinschaften weiterhin von den beiden Muttergesellschaften Alfina Treuhand AG resp. Prefera Immobilien AG angeboten.



Zwei vertrauenswürdige Grössen gehen gemeinsame Wege

Die Alfina Treuhand AG ist in Graubünden und angrenzenden Gebieten als eines der bedeutendsten Unternehmen in der Treuhand-, Wirtschaftsprüfungs- und Immobilienbranche tätig. Ihre Kundinnen und Kunden profitieren von verlässlichen und effizienten Dienstleistungen. Im Immobilienbereich fokussiert sich die Alfina Treuhand AG auf die Bewirtschaftung von Mietliegenschaften und Stockwerkeigentümerschaften und kann nun über die neue Gesellschaft das Dienstleistungsangebot gezielt ausbauen. «Zum einen verfügen wir über ein grosses Netzwerk im Churer Rheintal. Zum anderen können wir unsere Kunden nun auch bei der Bewertung und dem Verkauf von Immobilien unterstützen.», weiss Albert Bisculm, Mitinhaber und Fachbereichsleiter Immobilien der Alfina Treuhand AG.

In ihrer Rolle als Geschäftsführerin und Verwaltungsratspräsidentin leitet Patrizia Wachter Tanner die Geschicke der Prefera Immobilien AG, einem regional führenden Unternehmen, das ein breites Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Bewirtschaftung, Verkauf, Bewertung und Bauherrenberatung anbietet. Das Unternehmen wurde vor 50 Jahren von ihrem Vater gegründet. Patrizia Wachter Tanner betont die Bedeutung von Vertrauen und Regionalität im Immobilienbereich. Daher hat sie sich bewusst dafür entschieden, den Schritt nach Chur nicht alleine zu gehen. Sie erklärt: «Unsere Expertise und unsere langjährige Erfahrung, kombiniert mit dem Netzwerk von Alfina und der ortskundigen Standortleiterin und erfahrenen Maklerin Alexandra Schwarz, geben mir Zuversicht, dass wir uns erfolgreich im Raum Chur und Graubünden etablieren können.» Von der Bewirtschaftung über den Verkauf bis hin zur Bewertung – das tiefgehende Branchenverständnis der Prefera Immobilien AG stellt einen erheblichen Vorteil für ihre Kunden dar.