Ein Sommer zum Geniessen

Das 3* Posthotel Valbella ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge in die wunderbare Natur der Bündner Bergwelt. Bereits in wenigen Gehminuten erreichen Sie den Heidsee, der an warmen Sommertagen erfrischende Abkühlung bringt – ob beim Schwimmen im klaren Bergwasser, gemütlichen Tretbootfahren oder einer rasanten Runde mit dem Wakeboardlift. Auch das Bike Kingdom und die Rothorn-Talstation sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Wer lieber auf Schusters Rappen die Gegend erkundet, kann mit unserem Wanderleiter Thomas die schönsten und reizvollsten Wanderungen unternehmen. Eines unserer Sommerhighlights für Sie verspricht einen Adrenalinstoss: Ab einer Übernachtung von drei Nächten erhalten Sie von uns einen gratis Zipline-Flug am Erlebnisberg Pradaschier – mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis.