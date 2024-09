Ein Hauch Las Vegas in Chur

Die Erfolgsshows kombinieren bereits zum elften Mal zeitlose Musik mit erstklassiger Kulinarik in einem glamourösen Las Vegas-Ambiente. Im Stil ihrer Vorbilder Frank Sinatra, Sammy Davis Junior und Dean Martin – dem «Rat Pack» – verzaubern die drei Gastgeber ihr Publikum mit Swing-Magie. Begleitet wird das Trio auch in diesem Jahr von Schweizer und Bündner Jazz-Grössen. Diese setzen sich aus der ALLEGRA Big Band unter der Leitung von Carlo Schöb und dem Streicherensemble MRP Strings, welches von Konzertmeisterin Barbara Kubli geleitet wird, zusammen. Abgerundet werden die Shows mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der VA BENE-Küche, die mit 13-Gault-Millau-Punkten glänzt.

Zwei Dinner Shows in Kürze ausgebucht

Für die beiden SWING & DINE Dinner-Shows am Freitag und Samstag sind bereits nur noch die allerletzten Tickets erhältlich. Auch für die dritte Show SWING & SNACKS ohne Dinner mit Konzertbestuhlung und reinem Musikgenuss lohnt es sich, sich die Tickets langsam zu sichern. In allen drei Shows warten einige Überraschungen der drei Entertainer und ihren gelegentlichen Duettpartnerinnen Uschi Palmisano, Any Sabadi und Isabel Rest auf Sie.

Der vorerst letzte Tanz

Die immer ausverkauften Swing-Shows des The Mountain Rat Pack erfreuen sich einer grossen Beliebtheit. Dennoch fällt bei der elften Ausgabe der vorerst letzte Vorhang. Lassen Sie sich das Las Vegas der Sechzigerjahre auf keinen Fall entgehen! Sichern Sie sich Ihr Ticket jetzt schnell, denn die Dinner Shows am Freitag und Samstag sind bereits fast ausverkauft. Für den SWING & SNACKS-Abend am Donnerstag gibt es noch Plätze.