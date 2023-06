Echt einheimisch

Warme Sommertage laden zu Aktivitäten im Freien, dazu gehört natürlich auch das Kochen. Wer über die Wahl und Zubereitung des Grillguts noch unschlüssig ist, findet bei der Prättigauer Metzgerei Mark eine persönliche Beratung und eine Vielzahl an Spezialitäten aus einheimischem Fleisch aus Graubünden, schonend und sorgfältig unter einem Dach verarbeitet.

Was das Herz begehrt

Nach dem eher kühlen und nassen Frühling, weiss so manches Grilleur-Herz, dass es definitiv bereit ist, denn Grill einzuheizen. Warme Sommerabende mit aromatischem Duft von Grilladen in der Luft, darauf warten viele sehnlichst: «Endlich wieder einmal ein feines Steak auf den Grill legen!». Natürlich muss es nicht immer ein Edelstück sein, denn egal ob köstliche Grillwürste, würzige Spiessli oder hervorragende knochengereifte Spezialitäten vom Bündner Rind - die Spezialitäten der Metzgerei Mark haben eines gemeinsam: einheimisches Fleisch aus Graubünden, nach traditionellem Metzgerhandwerk hergestellt. Denn geschmackvolle Fleischprodukte setzen Fachwissen, Qualitätsbewusstsein, Erfahrung und Leidenschaft in der Herstellung voraus. Bevor die Spezialitäten der Metzgerei Mark in Lunden, Schiers, Landquart und Chur erhältlich sind, durchlaufen sie schonende Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse – alle unter einem Dach in Lunden im Prättigau. Dabei wird im Familienbetrieb grossen Wert auf traditionelle Rezepte und persönliche Qualitätskontrolle gelegt. So zum Beispiel auch bei den «dry aged» (dt.: am Knochen gereift) Spezialitäten vom Bündner Rind. Sorgfältig werden die qualitativ hochwertigsten Stücke von Bündner Rindern selektioniert und über ca. 8 Wochen schonend am Knochen gereift, mit regelmässiger Qualitätsüberprüfung in einer eigens dafür geschaffenen Reifekammer mit klimatischer Kontrolle. Daraus entstehen auserlesene Steaks wie z.B. Tomahawk, Rib-Eye, Côte de Boeuf, T-Bone uvm.