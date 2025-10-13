Diese Lehre macht richtig Spass

Voller Tatendrang und Neugier betritt Timo Kohler morgens um 7.15 Uhr seinen Arbeitsplatz bei INTEGRA Biosciences – jeder Tag verspricht neue Herausforderungen und überraschende Möglichkeiten. «Die Abwechslung macht's aus – mal sitze ich mehr am Computer und designe Elektronikplatinen, mal bin ich etwas länger am Löten», erzählt der 18-Jährige, der sich im dritten Lehrjahr seiner Elektroniker-Ausbildung befindet. Aktuell arbeitet er in einer Projektgruppe mit, die Prototypen für ein innovatives Laborgerät entwickelt. Das Besondere daran: Ein Teil des Teams sitzt in San Francisco. «Wir bauen hier die Prototypen, und in Kalifornien werden sie dann getestet», erklärt Timo stolz.



Vom Hobel zum Lötkolben

Timos Weg zur Elektronik war alles andere als geradlinig. «In der Primarschule wollte ich unbedingt Schreiner werden», erinnert er sich. Das Handwerkliche habe ihn schon immer fasziniert. «Ich habe dann aber in verschiedenste Richtungen geschnuppert – Zimmermann, Automatiker, Konstrukteur», zählt Timo auf. Bei INTEGRA schnupperte er gleich zweimal: erst als Automatiker, ein halbes Jahr später als Elektroniker.



«Beim zweiten Mal hat es voll klick gemacht», schwärmt er. Was ihn besonders am gewählten Beruf überzeugte: Die Mischung aus Handwerk, Technik und Programmierung. «Ich kann mit meinen Händen arbeiten, aber auch kreativ am Computer designen und Mikrocontroller programmieren – diese Vielseitigkeit gibt's in kaum einem anderen Beruf.»



Präzision im Mikrobereich trifft auf globale Zusammenarbeit

«Das geht schon fast in Richtung Uhrenindustrie, so präzise wie wir arbeiten müssen», erklärt Timo die technischen Anforderungen. Und der Arbeitsalltag des angehenden Elektronikers ist oft geprägt von spannenden Gegensätzen. Während er morgens noch Bauteile lötet, die auf ein Zehntel Millimeter genau sein müssen, tauscht er sich nachmittags vielleicht schon mit Kollegen auf der anderen Seite des Globus aus.



Das PCB-Design gehört zu seinen Lieblingstätigkeiten. Für Laien erklärt er geduldig: «Das sind diese grünen Platten, die man in jedem elektronischen Gerät findet – vom Smartphone bis zur Waschmaschine.» Darauf werden dann die verschiedenen elektronischen Komponenten platziert und verlötet.



Der grosse Schritt in eine neue Welt

«Das erste Mal schnuppern war wie der Sprung in eine komplett neue Welt», beschreibt Timo die Herausforderung, vor der alle Jugendlichen bei der Berufswahl stehen. «Man möchte nichts falsch machen, sollte die ganze Zeit aufmerksam sein und hat gleichzeitig grossen Respekt davor, möglicherweise etwas Wichtiges zu verpassen.» Sein wichtigster Rat an Eltern und Jugendliche: «Schnuppert so viel wie möglich – und wenn ihr euch für einen Beruf entschieden habt, dann schaut euch verschiedene Betriebe an.» Man könne nur vergleichen und die richtige Entscheidung treffen, wenn man mehrere Optionen kenne. Und die Noten seien schon wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium: «Erst beim Schnuppern zeigt sich, ob jemand wirklich für den Beruf geeignet ist – das zählt oft mehr als Zeugnisnoten.»



Nach dem Feierabend wird gezaubert

Nach der Arbeit tauscht Timo den Lötkolben gegen den Zauberstab. Seit der ersten Klasse faszinieren ihn Zaubertricks. «Es ist der perfekte Ausgleich zur technischen Arbeit», findet er. Die Parallelen sind erstaunlich: Beide erfordern Präzision, Übung und die Fähigkeit, Menschen zu begeistern. Im Jugendraum Bad Ragaz, wo er als Leiter tätig ist, zeigt er regelmässig seine Kunststücke. «Die Kids sind immer fasziniert – genau wie ich damals, als ich in ihrem Alter war.»



Diese Kombination macht Timo zu einem besonderen Lernenden. «Bei INTEGRA kann ich beides sein – der präzise arbeitende Techniker und der kreative Kopf, der auch mal um die Ecke denkt.»