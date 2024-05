Die Neue Tagesschule Chur öffnet ihre Türen

Der Name ist vielen Churerinnen und Churer ein Begriff. Das Logo der ntc/neue tagesschule chur prangt gross am Schulgebäude an der Loëstrasse. Doch was steckt hinter der Fassade und für wen ist die private Sekundarschule überhaupt? Diese und viele weitere Fragen werden am Tag der offenen Tür von Mittwoch, 29. Mai 2024, beantwortet.