«Die Logistik ist das Herz der Firma»

«In der Logistik hat man mit allen zu tun», sagt Marko Milos mit einem Lächeln. «Wir sind das Herz der Firma.» Das elfköpfige Team in der Logistik bei INTEGRA Biosciences in Zizers sorgt dafür, dass alle Abläufe von Wareneingang über die Intralogistik bis zum Warenausgang reibungslos funktionieren – eine Aufgabe, die in Zeiten rasanten Wachstums und technologischen Wandels besonders anspruchsvoll ist.



Von der Lehre zum Logistikprofi

Markos berufliche Reise begann mit einer Lehre als Logistiker im Jahr 2010. «Schon damals hat mir die Vielseitigkeit gefallen», erinnert er sich. «Von Staplerfahren bis zur Arbeit am PC war alles dabei..» Nach seiner Lehre sammelte er weitere wertvolle Erfahrungen und war unter anderem für die gesamte Lagerbewirtschaftung verantwortlich..

Der Wunsch nach Veränderung führte ihn schliesslich zu INTEGRA.. «Über meine Mutter, die schon bei INTEGRA arbeitete, bin ich auf das Unternehmen aufmerksam geworden», sagt er. «Das war vor neun Jahren – als ich anfing, waren wir etwa 80 Mitarbeitende am Hauptsitz in Zizers, heute sind es über 250.»

Parallel zu seiner Arbeit bei INTEGRA absolvierte er eine Weiterbildung zum diplomierten Logistik-Fachmann an der ibW. «Die Unterstützung von INTEGRA während meiner Weiterbildung war grossartig», lobt Marko. «Sie haben von Anfang an in mich investiert und mir die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln.»



Vielseitigkeit als Schlüssel zum Erfolg

Heute arbeitet Marko in einem Team, das für sämtliche logistischen Prozesse im Unternehmen zuständig ist. Die Abwechslung und der hohe Selbstgestaltungsgrad sind es, die Marko besonders an seinem Job schätzt. «Kein Tag ist wie der andere, und wir haben viele Freiheiten, unsere Arbeit selbst zu organisieren.»

Die Logistik bei INTEGRA umfasst verschiedene Bereiche: Wareneingang, Intralogistik und Warenausgang. «Beim Wareneingang geht es darum, die ankommenden Waren entgegenzunehmen und auf Schäden zu kontrollieren», erläutert Marko. «Dabei arbeiten wir eng mit der Qualitätssicherung zusammen.» Die Intralogistik bildet den Kern des Bereichs und umfasst alle internen Materialflüsse. «Hier haben wir in den letzten Jahren viel modernisiert und teilautomatisierte Systeme eingeführt», berichtet Marko stolz. «Zudem verfügen wir im Warenausgang über eine eigene interne Zollstation, das ist schon recht speziell».



Innovation und Effizienz im Fokus

«Um in der Schweiz konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Tempo und Qualität stimmen», betont der Logistikprofi. «Die Integration neuer Technologien spielt dabei eine wichtige Rolle.»

Ein Beispiel für die Modernisierung bei INTEGRA ist das neue vollautomatisierte Hochregallager. «Früher galt das Prinzip 'Mensch zu Ware', heute ist es 'Ware zu Mensch'», erklärt Marko. «Das erhöht nicht nur die Effizienz, sondern verbessert auch die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden.» Die Einführung solcher Systeme erfordert technisches Know-how und ein hohes Mass an Flexibilität und Lernbereitschaft von allen Beteiligten.



Mentor für die nächste Generation

Neben seinen operativen Aufgaben liegt Marko besonders die Ausbildung des Nachwuchses am Herzen. Als Ausbildner für Lernende sieht er sich in der Rolle eines Mentors. «Es ist eine spannende Verantwortung, junge Menschen bei ihrem Start ins Berufsleben zu begleiten», sagt er.

Marko legt grossen Wert darauf, seinen Lernenden nicht nur fachliches Wissen zu vermitteln, sondern sie auch persönlich zu fördern. «Mein Ziel ist es, dass sie nicht nur die LAP bestehen, sondern auch gerne auf ihre Lehrzeit zurückblicken», erklärt er. «Ich möchte ihnen zeigen, wie vielfältig und spannend die Arbeit in der Logistik sein kann.»



Sicherheit an erster Stelle

Die Sicherheit am Arbeitsplatz steht für Marko im Mittelpunkt. «Bei uns in der Logistik gibt es viele potenzielle Gefahrenquellen», erklärt er. «Deshalb legen wir einen besonderen Fokus auf Schulungen und Sicherheitsmassnahmen.» Als Beispiel nennt er einen speziellen Kletterkurs, den Mitarbeitende absolvieren müssen, die im Hochregallager arbeiten. «Beim Klettern müssen immer zwei Leute zusammenarbeiten. Man muss lernen, seine Ängste zu überwinden, um einander im Notfall retten zu können», sagt Marko. «Das stärkt nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Zusammenhalt im Team.»



Ein Blick in die Zukunft

Marko ist dankbar für die Möglichkeiten, die ihm INTEGRA bietet. «Es ist eine megagute Firma», schwärmt er. «Auf diesem Niveau gibt es in der Gegend sehr wenig Auswahl.» Die Kombination aus spannenden Herausforderungen, einem grossartigen Team und der Möglichkeit, sich stetig weiterzuentwickeln, macht INTEGRA für Marko zu einer besonderen Arbeitgeberin.

Mit Blick in die Zukunft ist Marko voller Vorfreude: «Die Logistik wird sich weiter wandeln, und genau das macht unseren Job so interessant. Bei INTEGRA habe ich die Möglichkeit, jeden Tag etwas zu bewegen und Teil eines Teams zu sein, das wirklich etwas bewirkt.»

Für junge Menschen, die eine Karriere in der Logistik in Betracht ziehen, hat Marko einen Rat: «Seid offen für Neues, scheut euch nicht vor Veränderungen und seht jede Herausforderung als Chance, etwas dazuzulernen. In der Logistik gibt es immer etwas zu entdecken und zu verbessern.»