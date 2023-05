Die haki-Methode gegen Stress & Verspannungen

Wer unter Stress, Verspannungen der Nacken- und Rückenmuskulatur oder mangelnder Konzentrationsfähigkeit leidet, findet in der Tamina Therme eine nachhaltige Behandlungsform.

Die Tamina Therme in Bad Ragaz ist als öffentliches Thermalbad mit seiner einzigartigen Architektur und inspirierenden Atmosphäre ein Ort der Erholung für Körper, Geist und Seele. Die einzigartige Thermalwasserwelt ermöglicht ein Eintauchen in das 36.5° C warme, heilende Thermalwasser, das in der nahegelegenen Taminaschlucht entspringt. Auch für die hohe Saunakompetenz mit dem vielfältigen Aufgussprogramm und der atemberaubenden Saunawelt in unvergleichlichem Design ist das Team der Therme bekannt. Weniger bekannt ist aber das umfangreiche Beauty- und Massageangebot, das die Therme in ihren Behandlungssuiten anbietet.