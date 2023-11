Die ECKOLD AG in Trimmis leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Flugzeuge abheben, Schiffe ihren Hafen erreichen, Heizung und Küche funktionieren, Joghurt im Regal steht und vieles mehr.

Mit ihren drei Geschäftsbereichen ist die ECKOLD AG ein besonders vielseitiger Arbeitgeber im Industriegebiet von Trimmis. Im Handel mit Gasfedern und einem breiten Sortiment an Teilen und Baugruppen für Fahrzeugtechnik hat sich die ECKOLD AG eine starke Marktstellung in der Schweiz erarbeitet. Für namhafte Schweizer Firmen fertigt die ECKOLD AG anspruchsvolle und präzise Dreh- und Frästeile auf modernen CNC-Maschinen. Im eigenen Maschinenbau entstehen die weltbekannten ECKOLD-Maschinen für die Blechumformung – auch heute unersetzlich, zum Beispiel in der Flugzeugfertigung. Diese Diversifizierung bringt viele Herausforderungen mit sich, denen sich die Belegschaft mit ihren top ausgebildeten, motivierten Teams mit Leidenschaft und Herzblut erfolgreich stellt.

Kunden in allen Kantonen der Schweiz, Exporte in über 100 Länder sowie Lieferanten aus mehreren EU-Ländern bringen täglich neue Wünsche, interessante Fragestellungen und Erfolge. Das macht die Arbeit vielseitig und spannend, hält fit und erweitert den Erfahrungsschatz jedes Teammitglieds und der Firma als Ganzes. Dieser stets wachsende Erfahrungsschatz bildet die Grundlage für einen langfristigen Erfolg der Firma in der Zukunft. Dazu gehören aber auch ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz, Investitionen in neue Fertigungsmaschinen und -einrichtungen sowie attraktive Vorteile. Durch die Überschaubarkeit kennen sich alle, was das angenehme Arbeitsklima weiter fördert. Die ECKOLD AG ist ein vielseitiger, attraktiver Arbeitgeber und Lehrbetrieb im Raum Chur.