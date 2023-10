Die Bündner Berufswelt erkunden

Berufe präsentieren sich

An der Berufsausstellung Fiutscher, die vom Bündner Gewerbeverband (BGV) in Zusammenarbeit mit dem Amt für Berufsbildung organisiert, wird kann die Bündner Berufswelt während fünf Tagen erkundet werden. Dabei stellen 90 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von über 5000 m² 180 Berufe der Grundbildung und 240 Weiterbildungen aus. Die Berufsausstellung ist der ideale Ort, um die Vielfalt der Berufsbildung praxisnah kennenzulernen. Die Ausstellung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Von Mittwoch bis Freitag sind fast alle Schulklassen der Oberstufe des Kantons bei Fiutscher zu Besuch. Am Wochenende ist der ideale Zeitpunkt für Familien und Erwachsene sich von den Möglichkeiten der beruflichen Grund- und Weiterbildung inspirieren zu lassen. Die Ausstellung ist wiederum für alle Besucher/innen kostenlos.

Zahlreiche Neuerungen

Die Berufsmesse 2023 wartet mit einigen Neuerungen auf. Der visuelle Auftritt wurde vollständig überarbeitet. Was geblieben ist, ist der Name Fiutscher. Neu sind vier Bündner Lernende das Gesicht der Werbekampagne von Fiutscher. Die «Fiutscher»-Zeitschrift ist neu auf die Eltern ausgerichtet und wird ihnen von den Kindern zwischen 12 und 16 Jahren über die Schulen nach Hause zugestellt. Mit einer neuen Besucherführung an der Ausstellung soll zudem das Erlebnis und die Orientierung verbessert werden. Neu sind alle Berufe aus dem gleichen Berufsfeld am gleichen Ort zu finden. Der Eingangsbereich in der Stadthalle wartet mit einer Berufsberatungslounge und einer Veranstaltungsbühne auf. Trotz den Neuerungen, die Aussteller mit ihren Lehrberufen und Weiterbildungen stehen weiterhin im Zentrum der Berufsmesse. Zum ersten Mal wird während Fiutscher auch eine Schweizer Meisterschaft ausgetragen. Die Fleischfachmänner und -frauen messen sich von Mittwoch bis Samstag live in der Ausstellung.

Veranstaltungsprogramm

Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms finden an Fiutscher zahlreiche Gespräche und Diskussionsrunden rund um die Berufswahl und die Berufsbildung statt. Am Samstag und Sonntag finden spezielle Veranstaltungen mit Informationen zur Berufswahl für Eltern statt. Alle Veranstaltungen können vor Ort live mitverfolgt werden und stehen später auf der Webseite von Fiutscher zur Verfügung.

Auswahl Veranstaltungen:

• Mittwoch 10:30 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Regierungsrat Dr. Jon Domenic Parolini

• Mittwoch 14:30-18:00 Uhr: Veranstaltung für Lehrer/innen

• Freitag 16:00-18:00 Uhr: Veranstaltung für Berufsbildner

• Samstag 13:00 Uhr: Referat Rudolf Strahm «Stärkung der Berufsbildung – die Antwort auf den Fachkräftemangel»

• Samstag 13:30 Uhr: Diskussionsrunde mit Nationalratspräsident Martin Candinas, Rudolf Strahm und Claudia Züllig

Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist auf https://fiutscher.ch/berufsausstellung/programm zu finden.