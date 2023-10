Dem Lernen Raum geben

Die Anforderungen an die Schule sind gestiegen. Verschiedene Anspruchsgruppen haben unterschiedliche Erwartungen an die Schule. Wie soll Lernen, Unterricht und Schule im 21. Jahrhundert aussehen, damit Kinder und Jugendliche die kommenden Herausforderungen annehmen und bewältigen können? Wissen wird auch in Zukunft eine wichtige Dimension in der Bildung bleiben. Welche Fähigkeiten werden zukünftig noch stärker gefragt sein? Die viel zitierten 21st Century-Skills spielen eine immer zentralere Rolle in der Lebens- und Berufswelt. Wir müssen lernen zu kommunizieren, zu kollaborieren, zu kreieren und kritisch zu denken. Wie muss Lernen gestaltet sein, damit Kinder und Jugendliche diese Fähigkeiten erlangen und immer weiter ausbauen? Inwiefern führen uns weit verbreitete Unterrichtsformen wie Wochenplan und "Dossierlernen" wirklich zum Ziel? Welche Unterrichts- formen und Lernarrangements können helfen, um unsere Kinder und Jugendlichen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten? Worin liegt das Potential des Churermodells und anderen bereits erprobten Konzepten? Welche Freiräume und Partizipationsmöglichkeiten braucht es beim Lernen? Wie gestalten wir die Räume an den Schulen so, dass sie das Lernen unterstützen?

Im Wissenschaftscafé erzählen Fachleute von ihren Ideen und Erfahrungen in der Begleitung von Lehrpersonen, Schul- leitungen und Schulen. Wir diskutieren mit dem Publikum und den beiden Gastreferierenden über die Schule im 21. Jahrhundert.

Die PH Graubünden als Veranstalterin des Wissenschaftscafés vom 2. November 2023 freut sich auf Reto Thöny, Weiterbildner und Initiant des Churermodells, sowie Rahel Tschopp, die Schulen und kantonale Fachstellen auf ihren Entwicklungsreisen begleitet.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! Reto Givel, Prorektor Ausbildung an der PH Graubünden, freut sich als Moderator auf viele mitdenkende und diskutierende Gäste.

Der Anlass findet zum ersten Mal im beliebten Kaffee Klatsch in Chur statt, direkt neben der Stadtbibliothek.