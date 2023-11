Deine Zukunft mit der Service 7000 AG

Seit 30 Jahren sind wir eine starke Arbeitgeberin im Kanton Glarus und der gesamten Deutschschweiz. Wir bieten spannende und herausfordernde Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen:

Bei uns am Hauptsitz in Netstal koordinierst du als Disponentin oder Disponent die Einsätze des rollenden Service. Im Innendienst bist du das Bindeglied zu den Verwaltungen und die rechte Hand des Aussendiensts. Im Lager, bei den Finanzen und in der IT unterstützt du die Geschäftsprozesse.

In der ganzen Deutschschweiz bist du für uns als Servicetechnikerin oder Servicetechniker unterwegs. Du reparierst tagtäglich Haushaltsgeräte aller Marken. Als Einbaumonteurin oder Einbaumonteur ist die Installation ebendieser Geräte dein Fachgebiet.

Alle tragen einen wertvollen Teil zum grossen Ganzen bei und leben unsere Kernwerte Tag für Tag. Nach aussen und nach innen.

Nachhaltigkeit – Immer richtig.

Es gibt nur einen Weg. Den richtigen. Darum reparieren wir wenn immer möglich die Haushaltsgeräte, bevor wir sie ersetzen. Nachhaltigkeit ist bei uns nicht einfach nur ein schönes Wort, sondern unser Anspruch an das eigene Handeln. Das Ergebnis: Wir schaffen sinnvolle Lösungen – ökologisch, ökonomisch und sozial. Weil wir überzeugt sind, dass «nachhaltig» wirklich richtig ist. Jetzt genau so wie für nächste Generationen. Und diese Verantwortung nehmen wir ernst.

Kundenorientierung – Immer schnell.

Wir lassen unsere Kundinnen und Kunden nicht warten und kennen bei unserer Dienstleistung nur eins: Qualität. Wir überzeugen mit ausgeprägter Servicementalität, hoher Fachexpertise, sauberer Arbeitsweise und markenübergreifendem Know-how. Im Service- und Reparaturgeschäft genau so wie bei Neubauten. Wir übernehmen Verantwortung, packen an und finden immer die beste Lösung: reparieren oder ersetzen. So oder so. Erledigt.

Wertschätzung – Einfach immer.

Wir haben nur dann Spass an unserer Arbeit, wenn wir die Leistung des anderen wertschätzen und uns gegenseitig zu Höchstleistungen pushen. Mit Begeisterung, Respekt, Vertrauen und Integrität. Das gilt für unsere Mitarbeitenden genau so wie für unsere Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partner. Denn für die besten Lösungen braucht es tagtäglich ein eingespieltes Team, das gemeinsam unkompliziert agiert. Und zwar nicht nur ab und an. Sondern immer. Decken sich unsere Werte mit deinen? Dann freuen wir uns darauf, von dir zu hören.

Benefits.

Selbstverständlich bieten wir nebst vielen motivierten Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen zahlreiche Benefits, von denen du profitieren kannst:

attraktive Vorsorge- und Versicherungsleistungen

Coop-Rabattkarte mit attraktiven Vergünstigungen bei verschiedenen Coop-Formaten und Services

vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung

kostenlose Parkplätze vor Ort

Aber überzeuge dich am besten selbst und bewirb dich noch heute auf eine offene Stelle: www.service7000.ch/karriere/offene-stellen

Sei spontan.

Nicht den passenden Job für dich gefunden? Wir sind immer wieder auf der Suche nach talentierten und motivierten Mitarbeitenden. Bewirb dich einfach spontan bei uns. Wir freuen uns, von dir zu hören.