Dein Berufseinstieg bei Repower

Ausbildnerin seit bald 100 Jahren

Die Ausbildung von Jugendlichen liegt uns als breit aufgestelltes Bündner Energieunternehmen am Herzen. Wir bilden rund 30 Lernende in neun verschiedenen Lehrberufen aus. Als Energieunternehmen ist Repower von der Produktion bis zum Vertrieb mit dabei: Damit bieten sich den Lernenden viele Entwicklungsmöglichkeiten.



Repower bildet seit 1925 Lernende aus und hat deshalb eine sehr grosse Erfahrung in diesem Bereich. Die Geheimnisse unseres Erfolgs sind verschiedene: die Vielfältigkeit der Arbeit, qualifizierte Ausbildner:innen, eine moderne und effiziente Arbeitsumgebung, die Präsenz in fünf Regionen des Kantons und natürlich die vielen Vorteile für die Lernenden.