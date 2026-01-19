Das schulische Brückenangebot (SBA)

Nicht allen gelingt der Einstieg ins Berufsleben auf Anhieb. Einige brauchen nach der Schulzeit noch etwas Zeit, weil sie noch keine geeignete Lehrstelle gefunden haben oder sich noch besser darauf vorbereiten möchten. Wir bieten dafür eine Zwischenlösung, mit der man einiges ausprobieren kann, stärker und selbstbewusster wird und zudem schulisch gefördert wird.

Ein Brückenangebot mit viel Praxis

Die Kombination von Allgemeinwissen und Praxis ist eine gute Berufsvorbereitung: mit Informatik, Mathematik und Deutsch wird man fit für die Berufsschule. Die praktischen Fächer sind Übungsfelder für den späteren Berufsalltag. Dazu gehören Wirtschaft/Arbeit/Haushalt (WAH) und Kochen sowie technisches und textiles Gestalten. Ein persönlicher Coach unterstützt die Suche nach einer passgenauen Lehrstelle oder Anschlusslösung.



Auch investieren unsere Schülerinnen und Schüler viel Herzblut in Projekte, die sie einzeln oder als Gruppe entwickeln und umsetzen. Chancen zum Ausprobieren werden geboten um Neues zu entdecken, oft verbunden mit einer Portion Spass.