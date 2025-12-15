Das neue Casino Davos öffnet die Türen

Ein besonderes Highlight ist die neue Sportsbar, die unabhängig vom Casino besucht werden kann. Hier können Sportfans Spiele live mitverfolgen, Gruppen sich zu einem Feierabendbier treffen oder Einheimische ein unkompliziertes Ambiente für spontane Abende geniessen. Die Sportsbar wird damit zu einem wichtigen Teil des lokalen Nachtlebens und spricht bewusst auch Menschen an, die ohne Spielabsichten vorbeikommen möchten.



«Während im Spielbereich die Kugel rollt, laufen in der Bar die grossen Sportmomente. Dieses Zusammenspiel macht das Angebot vielfältiger und schafft für unsere Gäste genau die Abende, die sie suchen. Ob als ideale Ergänzung zum Casino oder unabhängig davon..» erzählt Franck Daab.



Mit Öffnungszeiten von 12 bis 2 Uhr – am Freitag und Samstag sogar bis 3 Uhr nachts – ist der neue Entertainment-Hotspot ein beständiger Bestandteil des regionalen Angebots. Die Lage am Arkadenplatz macht es leicht erreichbar und verankert es klar im Herzen des Davoser Alltags.



Kai Läpple, als Generaldirektor verantwortlich für die Neueröffnung, fasst das neue Angebot wie folgt zusammen: «Davos verdient ein Casino, das zur Dynamik dieses Ortes passt. Ein Casino, das lebt, inspiriert und Teil der lokalen Kultur wird. Genau das wollen wir bieten.»



Mit dieser Vision schafft das Casino Davos einen neuen Ort für Unterhaltung, Begegnung und besondere Momente; einen Ort, an dem eben alles passt.