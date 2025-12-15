Das neue Casino Davos öffnet die Türen
Davos erhält einen neuen Ort, an dem Spiel, Genuss und Begegnung zusammenfinden: Am 15. Dezember öffnet das neue Casino Davos an der Promenade 58b – direkt am Arkadenplatz.
Mit einem modernen Casinoangebot und einer frei zugänglichen Sportsbar entsteht ein Entertainment-Hotspot, der das Angebot der Region ganzjährig bereichert und Einheimischen wie Touristen neue Möglichkeiten für abwechslungsreiche Abende bietet.
Die Neueröffnung ist ein Meilenstein für die Region Davos-Klosters, St. Moritz und ganz Graubünden: Das Casino, welches 365 Tage im Jahr geöffnet ist und sowohl klassische Elemente wie Roulette, Blackjack und Poker als auch moderne Spielautomaten vereint. Damit füllt das Casino die durch den Umzug entstandene Lücke in der regionalen Unterhaltung wieder und knüpft gleichzeitig an die Tradition des Ortes an, der seit Jahrzehnten für Gastfreundschaft, Events und Qualität steht.
Das Casino Davos ist ein Ort, an dem viele kleine Elemente zusammenkommen und den perfekten Moment formen – ganz im Sinne des Claims «Wenn alles passt». Das Angebot: Spiel, Sportsbar und die besondere Atmosphäre verzahnen sich zu einem Erlebnis, das sowohl abwechslungsreich und spannend ist. Davoserinnen, Klosterser und Besucher darüber hinaus sollen sich hier gleichermassen angesprochen fühlen..
Franck Daab, Casino-Direktor, sagt: «Mit dem neuen Casino Davos bringen wir das klassische Casinogefühl zurück in die Region – modern interpretiert, aber mit dem gleichen Nervenkitzel, den man seit jeher mit Roulette, Spielautomaten und Kartenspielen verbindet.»
Das neue Casino bietet bewusst eine breite Palette an Spielmöglichkeiten. Neben einer grossen Auswahl an Spielautomaten und Jackpots gibt es auch klassische Spieltische mit Blackjack, Roulette und Poker. Die Mischung sorgt für eine lebendige Atmosphäre, in der unterschiedliche Spielertypen nebeneinander Platz haben. Für einen unkomplizierten Einstieg bieten die Mitarbeiter auch gerne Spielerklärungen an.
Ein besonderes Highlight ist die neue Sportsbar, die unabhängig vom Casino besucht werden kann. Hier können Sportfans Spiele live mitverfolgen, Gruppen sich zu einem Feierabendbier treffen oder Einheimische ein unkompliziertes Ambiente für spontane Abende geniessen. Die Sportsbar wird damit zu einem wichtigen Teil des lokalen Nachtlebens und spricht bewusst auch Menschen an, die ohne Spielabsichten vorbeikommen möchten.
«Während im Spielbereich die Kugel rollt, laufen in der Bar die grossen Sportmomente. Dieses Zusammenspiel macht das Angebot vielfältiger und schafft für unsere Gäste genau die Abende, die sie suchen. Ob als ideale Ergänzung zum Casino oder unabhängig davon..» erzählt Franck Daab.
Mit Öffnungszeiten von 12 bis 2 Uhr – am Freitag und Samstag sogar bis 3 Uhr nachts – ist der neue Entertainment-Hotspot ein beständiger Bestandteil des regionalen Angebots. Die Lage am Arkadenplatz macht es leicht erreichbar und verankert es klar im Herzen des Davoser Alltags.
Kai Läpple, als Generaldirektor verantwortlich für die Neueröffnung, fasst das neue Angebot wie folgt zusammen: «Davos verdient ein Casino, das zur Dynamik dieses Ortes passt. Ein Casino, das lebt, inspiriert und Teil der lokalen Kultur wird. Genau das wollen wir bieten.»
Mit dieser Vision schafft das Casino Davos einen neuen Ort für Unterhaltung, Begegnung und besondere Momente; einen Ort, an dem eben alles passt.