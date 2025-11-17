Das neue Augenzentrum Chur ist eröffnet

Ein neues Zuhause für klare Sicht: Seit Anfang Monat befindet sich das Vista Augenzentrum Chur an einer neuen Adresse – nur zwei Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt. Die modernen Räumlichkeiten präsentieren sich im charakteristischen Vista-Look: hell und freundlich. „Uns war wichtig, dass sich unsere Patientinnen und Patienten vom ersten Moment an wohlfühlen“, sagt Dr. med. Anima Bühler, Ärztliche Leiterin in Chur. „Das neue Zentrum bietet nicht nur modernste Ausstattung, sondern auch viel mehr Platz und somit eine angenehme, ruhige Atmosphäre.“



Mehr Komfort und Zugänglichkeit



Das Augenzentrum Chur ist barrierefrei, verfügt über einen Lift und hindernisfreie Zugänge. Die lichtdurchfluteten Praxisräume sind in warmen Farben gehalten und auf das Wohlbefinden der Besuchenden ausgerichtet – ganz im Sinne der Vista-Philosophie: medizinische Qualität und Menschlichkeit im Einklang. „Kurze Wege, helle Behandlungsräume und modernste Technik ermöglichen eine effiziente und gleichzeitig persönliche Betreuung", so Dr. med. Anima Bühler weiter.