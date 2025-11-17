Das neue Augenzentrum Chur ist eröffnet
Mit moderner Infrastruktur und frischem Look ist das Vista Augenzentrum Chur in eine neue Ära gestartet. Seit dem 1. November empfängt das Vista-Team Patientinnen und Patienten an der Grabenstrasse 9
Ein neues Zuhause für klare Sicht: Seit Anfang Monat befindet sich das Vista Augenzentrum Chur an einer neuen Adresse – nur zwei Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt. Die modernen Räumlichkeiten präsentieren sich im charakteristischen Vista-Look: hell und freundlich. „Uns war wichtig, dass sich unsere Patientinnen und Patienten vom ersten Moment an wohlfühlen“, sagt Dr. med. Anima Bühler, Ärztliche Leiterin in Chur. „Das neue Zentrum bietet nicht nur modernste Ausstattung, sondern auch viel mehr Platz und somit eine angenehme, ruhige Atmosphäre.“
Mehr Komfort und Zugänglichkeit
Das Augenzentrum Chur ist barrierefrei, verfügt über einen Lift und hindernisfreie Zugänge. Die lichtdurchfluteten Praxisräume sind in warmen Farben gehalten und auf das Wohlbefinden der Besuchenden ausgerichtet – ganz im Sinne der Vista-Philosophie: medizinische Qualität und Menschlichkeit im Einklang. „Kurze Wege, helle Behandlungsräume und modernste Technik ermöglichen eine effiziente und gleichzeitig persönliche Betreuung", so Dr. med. Anima Bühler weiter.
Ihr vertrautes Team am neuen Ort
Mit dem Namenswechsel von Vista Augenpraxis Chur zu Vista Augenzentrum Chur trägt der Standort seiner Weiterentwicklung Rechnung. Durch den Umzug erweitern die Vista Augenpraxen & Kliniken ihr Leistungsangebot in Chur und bieten Patientinnen und Patienten künftig ein noch umfassenderes Spektrum an moderner Diagnostik und Behandlung an.
Das Team des Vista Augenzentrums mit bekannten Ansprechpersonen wie PD Dr. med. Dieter Eisenmann ist weiterhin mit derselben Qualität und Herzlichkeit für Sie da. Informationen und Terminvereinbarung:
Vista Augenzentrum Chur
Grabenstrasse 9
7000 Chur
Tel. 081 258 44 33 (unverändert)
E-Mail: augenzentrum.chur@vista.ch
www.vista.ch