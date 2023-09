Das Casino Bad Ragaz wird 21 Jahre alt

Alle unsere Gäste werden von uns Verköstigt und zum Dessert gibt es Glace aus einer Mini-Gelateria des beliebten Glace Herstellers "Kalte Lust".

Bereits am Nachmittag wird die Gelegenheit geboten, zusammen mit einer Wahrsagerin in ungezwungener Atmosphäre einen Blick in die eigene Zukunft zu werfen.

Ein Platz für Selfies darf für diesen Anlass nicht fehlen. Mit diversen Verkleidungen ausgestattet, schafft unsere Fotobox immer wieder lustige Erinnerungen. Die Fotos können direkt ausgedruckt werden, somit kann jeder Gast seine ganz persönliche Erinnerung an den Casinogeburtstag mit nach Hause nehmen.

Nebst verschiedenen Show Acts, wird ab 19 Uhr als Hingucker des Abends und Selfie-Kumpane ein Special Guest für einige Stunden bei uns zu Besuch sein, welcher mit seinem Auftreten, welches stark an "Alan" aus der Hangover-Reihe erinnert, bestimmt für Staunen und einige Lacher sorgen wird.Ab 21 Uhr kann das Tanzbein geschwungen werden, denn für die musikalische Unterhaltung am Casinogeburtstag sorgt DJ Locwilder. Neben aktuellen Hits legt er auch Evergreens der vergangenen Jahrzehnte auf und sorgt so für die richtige Geburtstagsstimmung. DJ Locwilder hat sich einen Namen in der Zürcher Clubszene gemacht und ist schon beim OpenAir Frauenfeld aufgetreten. Auch bei uns im Casino ist dies nicht sein erster Auftritt.

Wer vom Tanzen durstig wird, hat bei uns wie immer die Möglichkeit, sich an unserer Golden Wave Bar mit einem Gin zu erfrischen. Bei 140 Sorten Gin aus 34 Ländern und von allen Kontinenten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Nebst Gin haben wir auch innovative Cocktails und Mocktails (ohne Alkohol), Biere, Weine und Softdrinks aller Art und zu fairen Preisen im Sortiment.

Als weiteres Highlight des Abends wird von uns die Möglichkeit geboten, sich im Karikatur-Stil von einer echten Profi-Karikaturistin zeichnen zu lassen. Die begabte Künstlerin Corinne Sutter hat sich unter anderem schon in diversen Fernsehshows wie "Die grössten Schweizer Talente" einen Namen gemacht.

Bei dieser Gelegenheit sollten auch unbedingt unsere Brandneunen Slotautomaten des Herstellers Novomatic getestet werden. Bei den beliebten Spielen wie „Book of Ra“ oder „Lucky Ladys Charm“ kann an 14 dieser Geräte das Glück versucht werden. Zehn der Slotautomaten verfügen sogar über einen eigenen Jackpot.

Nebst den Slotautomaten werden natürlich auch unsere Live Game Tische im Einsatz sein. Roulette, Ultimate Texas Hold'em Poker und Black Jack versprechen Nervenkitzel pur.

Wir wären kein Casino, wenn wir uns für diesen Abend nicht ein zusätzliches Glücksspiel hätten einfallenlassen. So bekommen alle Gäste um 17, 19, 21 und 23 Uhr die Chance auf Bargeldpreise. Wer die Wahl hat, hat die Qual, denn der Gewinn wird mit Wahl aus einem von drei Koffern entweder verdoppelt, halbiert oder gleichbleiben.

Bargeldpreise hin oder her, bei uns wird am 23. September niemand leer ausgehen. Seien Sie dabei, wenn wir das 21-jährige Bestehen des Casino Bad Ragaz mit Spiel, Kulinarik, Spass und Unterhaltung gebührend feiern und erleben Sie einen Tag voller echtem Casinofeeling.