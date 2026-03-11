Circus Knie – Zirkus in neuer Dimension

Für die diesjährige Tournee verspricht die Familie Knie nichts weniger als Zirkus in einer neuen Dimension. Dafür wurde im Chapiteau eine innovative, noch nie in einem reisenden Betrieb genutzte Technologie eingebaut. Seit Mitte Januar wurde in Rapperswil geprobt und eine Show kreiert, in der die artistischen Darbietungen neuartig inszenieren wurden und Licht, Ton und Artistik zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Doch auch die Liebhaber klassischer Zirkuskunst kommen auf ihre Kosten, wurden doch preisgekrönte Darbietungen vom Circusfestival in Monte-Carlo ebenso engagiert wie ein Clown aus Chile oder Akrobaten hoch unter der Zirkuskuppel.

Spektakuläre Artistinnen und Artisten entführen das Publikum in schwindelerregende Höhen, vereinen Körperkunst mit Tradition und loten die Grenzen des Möglichen aus. So etwa die wagemutigen Motorradfahrer im Splitting Globe of Speed, die mit Präzision in der sich teilenden Stahlkugel kreisen. Einen Traum in Gold präsentieren Yves und Ambra am Vertikaltuch. Valeriia Davydenko wiederum bietet elegante Handstandartistik in Perfektion und Akrobaten aus China zeigen gewagte Sprünge auf der russischen Schaukel.



Die Familie Knie bleibt der Tradition verpflichtet und macht die Harmonie zwischen Pferd und Mensch in den edlen Pferdedarbietungen von Ivan, Chanel und Maycol Knie junior erlebbar. Das Publikum darf sich auf ein immersives Erlebnis voller Freude, Leidenschaft und Herzensmomenten freuen. Géraldine Knie sagt: «Mit der neuen Show möchten wir moderne Special Effects mit Tradition verbinden und das Publikum überraschen.

Wir freuen uns sehr, nach der Premiere in unserer Heimatstadt Rapperswil bereits nach Chur zu reisen und dort für magische Momente zu sorgen.»

Der Circus Knie schlägt sein Chapiteau vom 21. bis 22. März auf der Oberen Au in Chur auf und spielt total sechs Shows. Tickets gibt es ab sofort auf der Website knie.ch sowie an der Zirkuskasse.