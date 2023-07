Churer Fest 2023 mit neuen Festzeiten

Das Churer Fest wird von einem privaten OK auf Freiwilligenbasis organisiert und ist nicht gewinnorientiert. Sämtliche Erlöse der Festbändel fliessen direkt in die Weiterentwicklung des Churer Fests, in die Programmgestaltung sowie in musikalische und kulturelle Beiträge. Somit sind die Bändellotterien der beste und effizienteste Weg, die Zukunft des Festes zu sichern und der Bändel ein gern gesehenes Zeichen der Unterstützung

Angepasste Festzeiten und ein abwechslungsreiches Programm

Neu wurden auch die Festzeiten leicht angepasst; das Churer Fest startet am Samstag und Sonntag Morgen um 11 Uhr anstatt wie bis anhin um 10 Uhr. Damit kann unter anderem der Zeitaufwand für die Vereine etwas verringert werden.

Auch das im letzten Jahr eingeführte Mehrweg-Konzept gilt wieder für Aludosen und PET-Flaschen. Diese sind mit einem Pfand von CHF 2.- belegt. Die PET-Flaschen und Aludosen können mit einem Jeton an jedem Stand retourniert werden, damit man das Pfand wieder zurückbekommt. Auch hier wurden kleine Verbesserungen vorgenommen.



Musikalisch und kulturell ist das Churer Fest so bunt und abwechslungsreich wie eh und je. Verteilt auf die drei Tage warten über 120 musikalische und kulturelle Darbietungen quer über alle Musikrichtungen, Kulturangebote und Workshops auf die Gäste. Für Familien dürfen auch die Nostalgiemeile und der Lunapark natürlich nicht fehlen.

Ansonsten können sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf ein Fest freuen, wie sie es kennen und erwarten. Insgesamt werden über 30 Plätze bespielt und gut 50 Vereine bieten ein tolles abwechslungsreiches und kulinarisches Festprogramm.



Viel Spass am Churer Fest!

Und – häsch dr Bändel? 😉