Buchtipp November

Roman des Monats:

Maggie Stiefvater: «Grand Hotel Avalon»

Verlag S. Fischer

Als Einheimische mit Bergler-Akzent wurde June Hudson von ihrem Mentor zu einer Hoteldirektorin eines Luxusresorts in den Bergen von West-Virginia ausgebildet. Mit der Besitzerfamilie kommt sie zurecht, sie ist mit deren Nachkommen aufgewachsen. Mit den anspruchsvollen Gästen kann sie umgehen, June weiss Reichtum von wahrem Luxus zu unterscheiden. Das Personal liebt ihre Chefin, auch June hat sich auf ehrliche Weise hochgearbeitet. Herkunft schweisst zusammen. Doch auch das Hotel muss 1942 seinen Beitrag zur Landesverteidigung leisten: In den Tagen nach Pearl Harbor werden hochrangige Diplomaten der verfeindeten Achsenmächte und ihre Familien im Hotel zwangsuntergebracht. Deutsche Nazis, japanische Diplomaten und italienische Staatsangehörige werden so lang bleiben, bis der Austausch mit amerikanischen Kriegsgefangenen ausgehandelt ist. Und da Hotelchefin June auch in Kriegstagen dem Ruf des Grand Hotels nicht aufgeben will und sich der Staat eine Vorbildwirkung für ihre Kriegsgefangenen in Übersee erhoffen, werden die Feinde luxuriös einquartiert und umsorgt. Man kann sich vorstellen, was sich gegenseitig verachtende Landesfeinde, das heimische Personal, Juden, Schwarze und bereits Kriegsversehrte unter einem Dach trennt - dunkle Allianzen, unerwartete Begierden. June`s Team, ein US-Minister und ein überraschend attraktiver FBI- Agent, tun ihr Möglichstes und noch mehr. Und Jane Hudson ist eine Wucht! Sie werden sie lieben, wetten? Ein Roman wie ein Film für die ganz grosse Leinwand!