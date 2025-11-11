Buchtipp November
In unserem Buchtipp präsentieren wir euch die besten Bücher des Monats. Lasst euch inspirieren und entdeckt spannende Bücher für Gross und Klein!
Roman des Monats:
Maggie Stiefvater: «Grand Hotel Avalon»
Verlag S. Fischer
Als Einheimische mit Bergler-Akzent wurde June Hudson von ihrem Mentor zu einer Hoteldirektorin eines Luxusresorts in den Bergen von West-Virginia ausgebildet. Mit der Besitzerfamilie kommt sie zurecht, sie ist mit deren Nachkommen aufgewachsen. Mit den anspruchsvollen Gästen kann sie umgehen, June weiss Reichtum von wahrem Luxus zu unterscheiden. Das Personal liebt ihre Chefin, auch June hat sich auf ehrliche Weise hochgearbeitet. Herkunft schweisst zusammen. Doch auch das Hotel muss 1942 seinen Beitrag zur Landesverteidigung leisten: In den Tagen nach Pearl Harbor werden hochrangige Diplomaten der verfeindeten Achsenmächte und ihre Familien im Hotel zwangsuntergebracht. Deutsche Nazis, japanische Diplomaten und italienische Staatsangehörige werden so lang bleiben, bis der Austausch mit amerikanischen Kriegsgefangenen ausgehandelt ist. Und da Hotelchefin June auch in Kriegstagen dem Ruf des Grand Hotels nicht aufgeben will und sich der Staat eine Vorbildwirkung für ihre Kriegsgefangenen in Übersee erhoffen, werden die Feinde luxuriös einquartiert und umsorgt. Man kann sich vorstellen, was sich gegenseitig verachtende Landesfeinde, das heimische Personal, Juden, Schwarze und bereits Kriegsversehrte unter einem Dach trennt - dunkle Allianzen, unerwartete Begierden. June`s Team, ein US-Minister und ein überraschend attraktiver FBI- Agent, tun ihr Möglichstes und noch mehr. Und Jane Hudson ist eine Wucht! Sie werden sie lieben, wetten? Ein Roman wie ein Film für die ganz grosse Leinwand!
Kinderbuch des Monats:
Cornelia Funke: «Gespensterjäger und der Weihnachtsspuk»
Verlag Loewe
Es spukt wieder – und zwar weihnachtlich! In diesem neuen Abenteuer von Cornelia Funke, bekommen es Tom, Hugo und Hedwig diesmal mit einem besonders festlichen Unruhestifter zu tun: einem WBS – Weihnachtsbaum-Spuk!
Der hat es faustdick hinter den Lichterketten – kaum hat Toms Familie den Baum geschmückt, verwandelt sie der WBS prompt selbst in Weihnachtsdeko! Zum Glück kann sich Tom im letzten Moment zu seinen alten Freunden Hedwig Kümmelsaft und Hugo, dem schlotternden Gespenst, retten. Gemeinsam machen sich die drei auf die Jagd nach dem geheimnisvollen Spuk … und stossen auf weitere Opfer dieses glitzernden Fieslings.
Wie immer bei Cornelia Funke wird’s witzig, ein bisschen gruselig und wunderbar turbulent – perfekt zum Vorlesen, Selberlesen oder sich in eine Decke zu kuscheln und einfach wegzuschmökern.
Auch wer die früheren Gespensterjäger-Bände nicht kennt, kann direkt einsteigen. Diese Geschichte ist eine herrlich schräge Weihnachtsgeschichte voller Herz, Chaos und Glanzstaub.
Sachbuch des Monats
Nigel Slater: «Tausend kleine Freuden»
Verlag Dumont
Nigel Slater ist einer der angesehensten britischen Food-Journalisten. Er hat über 30 Jahre lang jede Woche eine Kolumne über seine Rezepte und seinen Garten für den Observer geschrieben, seine Memoiren wurden verfilmt und seine Kochbücher sind preisgekrönt. Slaters größtes Talent ist es, den Zauber im Gewöhnlichen zu finden, seine Prosa ist mühelos, voller Herz, Zärtlichkeit und Humor.Seine Erzählungen in diesem Buch feiern die alltäglichen Freuden, die oft übersehen werden. Er hält Erinnerungen fest, die von Erlebnissen in der Küche über Beobachtungen im Garten bis zu Reisen in ferne Länder reichen. Es sind flüchtige Momentaufnahmen, die das Leben in all seinen Facetten einfangen: der Genuss einer reifen Mango im Regen oder der Duft von Weihrauch in einem Tempel. Seine Geschichten laden dazu ein, innezuhalten und die kleinen, goldenen Augenblicke zu schätzen, die das Leben bereichern. In einer Welt voller Herausforderungen bieten sie Trost und Inspiration, die guten Dinge zu suchen und zu feiern. (Klappentext)