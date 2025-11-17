Berufsalltag mit Sinn und Lebensqualität
Fachkräfte prägen die psychiatrische Versorgung der PDGR entscheidend. Natalie Halwachs und Iliana Füssl zeigen, wie vielseitig, verantwortungsvoll und erfüllend ihre Arbeit in Klinik und Heim ist.
«Der Mix aus Kopf- und Herzarbeit macht meinen Job perfekt»
Natalie Halwachs hat bei den PDGR ihren beruflichen Weg gestartet und ist heute Pflegefachfrau sowie stellvertretende Stationsleiterin in der Privatklinik MENTALVA am Standort Klinik Beverin. Mit Mitte zwanzig bringt sie bereits sieben Jahre Erfahrung im Betrieb mit – von der Ausbildung bis zur Führungsaufgabe.
Ihre Laufbahn begann mit der Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ, gefolgt von der Weiterbildung zur Dipl. Pflegefachfrau HF an der Höheren Fachschule in Chur. Durch die Arbeit auf unterschiedlichen Stationen – von der offenen Akutstation über die Tagesklinik und Gerontologie bis zur geschlossenen Notfallstation – lernte sie die Vielfalt der PDGR kennen.
«Diese breite Erfahrung hat mir nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch interdisziplinäres Verständnis und ein wertvolles Netzwerk innerhalb der PDGR ermöglicht. Das macht meinen heutigen Arbeitsalltag sehr bereichernd.»
Neben ihrer pflegerischen Tätigkeit übernimmt Natalie auch Verantwortung im administrativen Bereich – eine Kombination, die sie besonders schätzt: «Der Mix aus Kopf- und Herzarbeit macht meinen Job für mich perfekt.»
Ihre Weiterentwicklung wird von den PDGR gezielt gefördert. So hat Natalie sich im Prozessmanagement weitergebildet, gibt interne Schulungen, engagiert sich in Fachgruppen und nimmt am Talentmanagement der PDGR teil: «Ich werde in meinen individuellen Stärken sehr gut gefördert – das motiviert mich ungemein.»
Auch die gelebten Werte der PDGR sind für sie wichtig: «Die Werte sind authentisch und prägen den Alltag. Besonders wichtig sind mir Kommunikation und Ordnung – sie schaffen Vertrauen, Klarheit und Struktur im Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten wie auch im Team.»
Für Natalie steht fest: «Bei den PDGR habe ich die Freiheit, mich zu entfalten, und gleichzeitig die Struktur, die mich trägt. Diese Kombination ist für meine berufliche und persönliche Entwicklung ideal.»
«Ich habe das Gefühl, wirklich etwas zu bewirken»
Die Begeisterung von Iliana Füssl für ihre Arbeit ist sofort spürbar. Mit leuchtenden Augen erzählt sie von ihrem Alltag als Fachpsychologin im Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort ist sie mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendforensik auch eine wichtige Schnittstelle zur Jugendanwaltschaft und zur Jugendvollzugsanstalt Cazis Tignez.
«Psychologische Gutachten erstellen, Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen begleiten oder junge Menschen in seelischen Krisen unterstützen – das ist herausfordernd und bereichernd zugleich. Ich habe das Gefühl, wirklich etwas zu bewirken.»
Ihre Karriere bei den PDGR begann während des Psychologiestudiums mit einem Praktikum. Schon damals war für sie klar: Betrieb, Team und Standort passen perfekt. «Die PDGR haben mir direkt ein Stellenangebot gemacht – das war für mich ein Glücksfall. Heute habe ich nicht nur meinen Lebensmittelpunkt in Chur gefunden, sondern auch ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich wohlfühle und wachsen kann.»
Ihre Freizeit verbringt die gebürtige Südtirolerin am liebsten draussen – beim Sportklettern. «Das Klettern erfordert Kraft, mentale Stärke und Vertrauen in sich selbst und die Seilpartner. Man wächst über eigene Grenzen hinaus, ist intensiv bei sich und im Hier und Jetzt, entwickelt kreative Lösungen.»
In ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sieht sie Parallelen: «Die Welt junger Menschen ist faszinierend. Wenn ich ihnen mit Offenheit und Neugier begegne und Vertrauen schaffe, geben sie mir Schritt für Schritt Einblick in ihre Innenwelt. In dieser Begleitung darf ich erleben, wie neue Perspektiven entstehen und sich Möglichkeiten entwickeln – das ist für mich zutiefst erfüllend.»
Sinnstiftende Arbeit mit Perspektive
Natalie und Iliana sind zwei von über 1300 Mitarbeitenden bei den PDGR, die mit ihrem Engagement einen wertvollen Beitrag für mehr Lebensqualität anderer Menschen leisten.
Wer gerne mit und für Menschen arbeitet, findet bei den PDGR nicht nur eine sinnstiftende Aufgabe, sondern auch vielfältige Entwicklungschancen und zeitgemässe Arbeitsbedingungen. Dazu gehören flexible Arbeitsmodelle, eine zusätzliche Ferienwoche (Kompensationstage), ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot, eine attraktive Pensionskasse sowie zahlreiche Vergünstigungen.
Als einer der wenigen Betriebe im Kanton Graubünden tragen die PDGR seit 2022 das Label Friendly Work Space – und wurden 2025 erfolgreich rezertifiziert. Dieses Label unterstreicht das Engagement der PDGR für gesundheitsfördernde und faire Arbeitsbedingungen.