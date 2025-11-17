Berufsalltag mit Sinn und Lebensqualität

«Der Mix aus Kopf- und Herzarbeit macht meinen Job perfekt»

Natalie Halwachs hat bei den PDGR ihren beruflichen Weg gestartet und ist heute Pflegefachfrau sowie stellvertretende Stationsleiterin in der Privatklinik MENTALVA am Standort Klinik Beverin. Mit Mitte zwanzig bringt sie bereits sieben Jahre Erfahrung im Betrieb mit – von der Ausbildung bis zur Führungsaufgabe.

Ihre Laufbahn begann mit der Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ, gefolgt von der Weiterbildung zur Dipl. Pflegefachfrau HF an der Höheren Fachschule in Chur. Durch die Arbeit auf unterschiedlichen Stationen – von der offenen Akutstation über die Tagesklinik und Gerontologie bis zur geschlossenen Notfallstation – lernte sie die Vielfalt der PDGR kennen.

«Diese breite Erfahrung hat mir nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch interdisziplinäres Verständnis und ein wertvolles Netzwerk innerhalb der PDGR ermöglicht. Das macht meinen heutigen Arbeitsalltag sehr bereichernd.»

Neben ihrer pflegerischen Tätigkeit übernimmt Natalie auch Verantwortung im administrativen Bereich – eine Kombination, die sie besonders schätzt: «Der Mix aus Kopf- und Herzarbeit macht meinen Job für mich perfekt.»

Ihre Weiterentwicklung wird von den PDGR gezielt gefördert. So hat Natalie sich im Prozessmanagement weitergebildet, gibt interne Schulungen, engagiert sich in Fachgruppen und nimmt am Talentmanagement der PDGR teil: «Ich werde in meinen individuellen Stärken sehr gut gefördert – das motiviert mich ungemein.»

Auch die gelebten Werte der PDGR sind für sie wichtig: «Die Werte sind authentisch und prägen den Alltag. Besonders wichtig sind mir Kommunikation und Ordnung – sie schaffen Vertrauen, Klarheit und Struktur im Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten wie auch im Team.»

Für Natalie steht fest: «Bei den PDGR habe ich die Freiheit, mich zu entfalten, und gleichzeitig die Struktur, die mich trägt. Diese Kombination ist für meine berufliche und persönliche Entwicklung ideal.»