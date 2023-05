«Beruflich weiterkommen – drei Erfolgsgeschichten aus der Region»

Drei Erfolgsgeschichten von Menschen aus der Region, die auf eine anerkannte berufliche Weiterbildung gesetzt haben.

Die ibW Höhere Fachschule Südostschweiz – mit Standorten in Chur, Sargans, Maienfeld und Ziegelbrücke – ist mit über 100 anerkannten Lehrgängen die grösste Anbieterin in der Höheren Berufsbildung der Südostschweiz. Gegen 1500 junge Berufsleute und 3500 Kursteilnehmende bilden sich jedes Jahr an der ibW weiter. Einer davon ist Marco Rensch.

Marco Rensch – dipl. Applikationsentwickler NDS HF

Marco Rensch arbeitet bei der Swisscom im technischen Support für Mobile und hat an der ibW das Studium zum diplomierten Applikationsentwickler NDS HF besucht. «Ich habe im Lehrgang viel mehr gelernt, als ich erwartet habe», sagt Marco Rensch über sein Studium an der ibW und ergänzt: «Im Vergleich zum Selbststudium lernt man in diesem Lehrgang die Zusammenhänge und das grosse Ganze zu verstehen.»