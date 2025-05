Berge, Menschen, Möglichkeiten

2020 kehrte Philippe Bischoff in die Schweiz zurück und übernahm ein Jahr später die Position als Küchendirektor in der Laudinella Hotel Group in St. Moritz. «Meine Rückkehr in die Schweiz brachte Einiges an Umgewöhnung mit sich, aber ich geniesse meine Arbeit hier in den Bergen sehr», betont er. Die Entscheidung für die alpine Idylle war für ihn goldrichtig: «Ich würde jetzt nie wieder auf die Idee kommen, in eine Millionenstadt zurückzukehren.» St. Moritz und das Engadin bieten nicht nur Gästen, sondern auch Fachkräften eine unvergleichliche Lebensqualität – zwischen majestätischen Bergen, kristallklaren Seen und einer weltoffenen Atmosphäre.