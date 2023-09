Beim Tschliner Bier ist Hopfen und Malz nicht verloren…

Während der Bierbrauer die Arbeitsschritte erklärt, kommt Reto Rauch hinzu, nimmt ein Bierglas in die Hand und dreht den Hahnen am Tank auf. Langsam fliesst das noch nicht ganz fertige Bier ins Glas. Ein erster Schluck, ein zweiter. Pokerface. Was sagt der Gaumen? «Es wird gut…».

Alle 6 bis 7 Wochen wird das fertige Tschliner Bier per Tankwagen nach Winterthur in die «Chopfab»-Brauerei gefahren, um es dort in Flaschen abzufüllen. «Unser Produktionsstandort in Martina ist dafür viel zu klein», sagt Reto Rauch. «Es ist nicht möglich, so viel Bier bei uns abzufüllen. Das Tschliner Bier wird jedoch dann direkt von Winterthur aus an die Getränkehändler geliefert. Zurück ins Engadin kommt nur jene Menge, die hier auch in den Restaurants und Hotels getrunken wird oder das bei Grossverteilern wie Coop, Volg, Spar und anderen direkt in den Läden verkauft wird».

Damit die Bieraria Tschlin künftig auch eigene grössere Investitionen stemmen kann, muss die Kleinbrauerei wachsen. Heute werden in Martina rund 2700 Hektoliter pro Jahr gebraut. Die Einnahmen reichen gerade für den Produkteinkauf, die Produktion, den Unterhalt und die Löhne. «Unser Ziel ist es, 5000 Hektoliter Tschliner Bier zu produzieren. Dann können wir auch investieren». Die Crux dabei ist: Um so viel Bier zu produzieren, braucht es auch mehr Platz… «Aber wir arbeiten an unseren Zielen».

Bieraria Tschlin SA

Via dal Dazi 233

7560 Martina

Telefon 081 860 12 50

www.bieraria.ch