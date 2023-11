Bauen auf der Höhe

…und auf fast gleicher Höhe liegt die SAC Glärnischhütte

Mit Stolz führten wir die Holzbauarbeiten für den SAC Tödi aus. Die Baustelle liegt am Fusse des Glärnisch und ist Ausgangspunkt für die Bergtour zum sagenumwobenen Vrenelisgärtli. Sämtliche Holzelemente wurden im Werk in Mollis vorgefertigt, auf Pritschen per LKW ins Klöntal gefahren, von da mit dem Heli hochgeflogen und passgenau versetzt. Um solch ein Projekt zu realisieren, sind firmenübergreifende Teamarbeit und höchste Präzision gefragt.