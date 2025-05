Ballast loslassen mit haki®

Eintauchen in eine Welt der Erholung

Die Tamina Therme Bad Ragaz bietet weit mehr als wohltuendes Thermalwasser und eine belebende Saunawelt: In den stilvollen Behandlungsräume erleben Gäste besondere Verwöhnmomente durch professionelle Wellness- und Beauty-Treatments. Ein Highlight des Angebots ist die einzigartige haki-Methode – speziell entwickelt für Menschen, die sich nach mentaler Entlastung und körperlicher Regeneration sehnen. Wer unter Stress, Verspannungen der Nacken- und Rückenmusku­latur oder verminderter Konzentrationsfähigkeit leidet, findet in der Tamina Therme Bad Ragaz eine nachhaltige Behand­lungsform.

Zurück ins Gleichgewicht

Die Therapeut*innen arbeiten bei der haki-Methode mit Druck, Schwingungen, Rhythmus und Dehnung, um den Gast in einen Zustand völligen Loslassens – körperlich, geistig und seelisch – zu versetzen. Von Aussen nach Innen gehend werden durch Berührung und Dehnung Druck und Spannung sanft und schonend abgeleitet. Der Kopf beginnt loszulassen, wodurch der gesamte Körper Kraft zurückgewinnt. In diesem Zustand wird der Mensch durch die individuell abgestimmte haki-Behandlung wieder in Einklang mit sich selbst gebracht.

Die haki-Therapie klärt nicht nur den Kopf, sondern sorgt auf ganzheitliche Weise für nachhaltiges Wohlbefinden und hilft mental und körperlich belasteten Menschen zurück ins Gleichgewicht.

Highlight: haki® flow deluxe

Bei der haki® flow deluxe wird der Körper gezogen, gedehnt, gespürt und wahrgenommen. Im körperwarmen Thermalwasser können neben Schulter, Nacken und Kopf auch wunderbar die ganze Wirbelsäule und das Becken in Deh­nung und Rotation gebracht werden. Die Therapeut*innen bewegen den Körper des Gastes auf sanfte Weise durch das Wasser. Ausserdem bietet die Behandlung frühmor­gens, vor offizieller Thermen-Öffnung, eine private Auszeit im 276m2 grossen Attraktionsbecken – schwebend im wohlig warmen Thermalwasser, umgeben von Ruhe und Stille, für einen unvergleichlichen Start in den Tag.

haki-Woche 19. – 25. Mai 2025

Während der haki-Woche schenken wir Ihnen zu jeder haki-Behandlung einen 2 Stunden Eintritt ins Thermal­bad*. Zusätzlich erwarten Sie besondere Möglichkei­ten die haki-Methode kennenzulernen: www.taminatherme.ch/hakiwoche



*nur gültig am Tag der haki-Behandlung