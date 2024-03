Arbeiten zwischen Gipfeln und Bergseen

Die Arbeitsbedingungen in den Alterszentren bieten die Möglichkeit, ein Team zu formen, das die Vision einer empathischen und professionellen Betreuung teilt. Angesprochen sind sowohl erfahrene Fachkräfte als auch jene, die am Beginn ihrer Karriere stehen und in einer der schönsten Regionen der Schweiz sowohl beruflich als auch privat Wurzeln schlagen oder einfach eine coole Erfahrung in den Bergen machen möchten. Auch Quereinsteigerinnen

und- einsteiger sind herzlich willkommen.



Mit dem Versprechen, Mitarbeitende nicht nur beruflich, sondern auch persönlich zu fördern, setzen sich die Alterszentren aktiv dafür ein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Wertschätzung, Weiterbildung und ausgewogene Lebensgestaltung keine leeren Worte sind.



Die Chance, einen echten Unterschied zu machen

Für alle, die ihre Karriere im Bereich der Altenpflege – sei es in der Pflege selbst, in der Hauswirtschaft, Administration oder Gastronomie – vor einer atemberaubenden Kulisse vorantreiben möchten, bieten die Alterszentren Promulins und Du Lac die perfekte Gelegenheit. Diese Zentren sind eine ideale Plattform für diejenigen, die berufliches Wachstum mit einem ausgeglichenen Lebensstil in Harmonie mit der Natur anstreben. Die Karriereseite gibt Einblick in diverse Jobmöglichkeiten und lädt dazu ein, Teil einer Gemeinschaft zu werden, die einen bedeutenden Unterschied im Leben der Bewohnenden und in der eigenen beruflichen Entwicklung macht.