Academia Engiadina: dein zweites Zuhause

Wir sind mehr als eine Schule – wir sind deine Academia Engiadina!

«Ob dein Weg schon klar ist oder noch ganz viele Möglichkeiten offen sind – die eidgenössisch anerkannte Matura öffnet dir zahlreiche Türen. Es ist uns wichtig, dass junge Menschen zu selbständigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten reifen können. Dazu nutzen wir moderne Unterrichtsmethoden, welche auf die Chancen und Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, und lassen genug Raum für all das, was neben dem Klassenzimmer in dieser Zeit des Lebens so unheimlich wichtig ist: Freundschaften, sportliche Aktivitäten, Musik, Kunst und vieles mehr».

Fadri Guidon, Rektor Academia Engiadina Mittelschule



Ein Gymnasium mit zweisprachiger Matura

An der Academia Engiadina kann nebst der deutschen Maturität auch wahlweise die maturitad bilingua grischuna (Rom) oder die maturità bilingue grigionese (I) abgeschlossen werden. Eine zweisprachige Matura ist ein echter Bonus für viele Berufsfelder. Das Kurz- und Langzeitgymnasium bereitet optimal auf ein Studium an der ETH, Universitäten oder Fachhochschulen oder für spezielle Berufszweige vor. Die Academia Engiadina bietet das grösste Angebot an Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Freifächern in der Region an.