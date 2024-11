Ab wie vielen Followern kann man auf TikTok live gehen?

FAQs



Wie viele Follower brauche ich für TikTok Live?

Sie benötigen mindestens 1.000 Follower, um die Live-Funktion nutzen zu können.



Kann ich TikTok Live freischalten, wenn ich unter 1.000 Follower habe?

Ohne die erforderliche Anzahl an Followern ist die Live-Funktion nicht verfügbar.



Wie alt muss ich sein, um Live-Geschenke zu erhalten?

Um virtuelle Geschenke zu empfangen, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.



Kann ich Geld verdienen, wenn ich live gehe?

Ja, Zuschauer können Ihnen virtuelle Geschenke senden, die in Geld umgewandelt werden können.



Was kann ich tun, wenn die Live-Funktion nicht verfügbar ist?

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Voraussetzungen erfüllen und aktualisieren Sie Ihre App. Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich an den TikTok-Support.

