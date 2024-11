50 Jahre Caviezel Bauunternehmung

Der Beginn der Firma fiel in eine herausfordernde Zeit, geprägt von der weltweiten Öl- und Finanzkrise, in der viele Unternehmen und Familien mit geringer Auftragslage und hoher Arbeitslosigkeit ums Überleben kämpften. Die Wirtschaft erholte sich bis anfangs der Achtzigerjahre nur zögernd. In dieser Phase schloss ich meine Ausbildung als Planer im Ingenieurbüro Prevost+Widmer in Thusis und als Maurer in der Baufirma von Luzi Camenisch in Rhäzüns ab. Es folgten die Bauschule in St. Gallen sowie die Baumeisterschule und eine Qualitätsausbildung in Sursee. Mein ursprünglicher Plan, als Brückenbauer tätig zu werden, änderte sich 1974, als ich mich entschloss, mich vorerst als Kundenmaurer selbstständig zu machen. Meine Kindheit war stark geprägt von der Kirche, den italienischen Bauarbeitern der Firma Camenisch, die häufig in Tomils tätig waren, der Landwirtschaft meiner Eltern, den Nachbarn und dem Alpleben, das ich ab meinem achten Lebensjahr kennenlernte. Die Kirche spielt bis heute eine bedeutende Rolle in meinem Leben, auch wenn schwierige Erlebnisse in meiner Kindheit, verbunden mit dieser Institution, einen tiefen Einschnitt in meine sonnige Kindheit und Fröhlichkeit hinterliessen. Mein Verhalten wurde oft als zurückhaltend und sonderbar wahrgenommen, was durch einen Sprachfehler zusätzlich verstärkt wurde. Dennoch beeinträchtigte dies meinen Tatendrang nicht – im Gegenteil: Diese Erfahrungen stärkten mein inneres Feuer und meine Entschlossenheit. Bereits 1981 konnte ich den Werkhof mit moderner Kantine in Rothenbrunnen realisieren und beschäftigte damals sieben Mitarbeitende. Mit der Gründung meiner Familie und als Vater von fünf Töchtern und einem Sohn fand ich neue Stabilität und erfüllte Lebensinhalte. Parallel dazu expandierten meine beruflichen Tätigkeiten. Es folgten zahlreiche Projekte, darunter Umbauten, der Bau von Einfamilienhäusern, Schulhäusern und Strassen, die Errichtung von Bruch- und Trockensteinmauern sowie die Sanierung und der Unterhalt von Burgen und Schlössern in der Region Domleschg/Heinzenberg und darüber hinaus. Mein Team setzte sich überwiegend aus Fachkräften aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen, darunter die Schweiz, Italien, Portugal, der Balkan und Deutschland, ergänzt durch Mitarbeitende aus weiter entfernten Regionen.