40 Jahre Rüegg Schwimmbäder – Qualität und Erfahrung, die begeistert

Erleben, vergleichen, entscheiden

Hochwertige Materialien sind langlebig und prägen die Ästhetik eines Schwimmbads entscheidend – die gestalterischen Möglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt. Armaturen aus Edelstahl, formschön geschwungene Einstiegstreppen, Wellnessdüsen, Schwallduschen oder farblich inszenierte Scheinwerfer zeigen die Vielfalt moderner Lösungen. «Unsere Edelstahl-Armaturen lassen sich problemlos auch in Gold-, Bronze- oder Kupferoptik gestalten», erklärt Geschäftsführer Lukas Rüegg. Die Farbe entsteht durch eine PVD-Beschichtung – das Material selbst bleibt Edelstahl.

Wie vielfältig der Schwimmbadbau heute ist, zeigt der neue Showroom eindrücklich: Verschiedene Materialien, Farbmuster und Einbauvarianten lassen sich direkt vergleichen und im realen Einsatz erleben. Ausgewählte LUXSA-Produkte wie Massagedüsen, Gegenstrom- und Turbinenanlagen sind sichtbar in Beispielbeckenwände integriert. «So wird schnell verständlich, wie Materialien wirken und worin die Unterschiede liegen. Das erleichtert unseren Kundinnen und Kunden die Entscheidung enorm», so Lukas Rüegg. Ergänzt wird die Ausstellung durch verschiedene Schwimmbecken im Aussenbereich – von versenkten bis hin zu Aufstellbecken.

Beratung, Service und Produkte aus einer Hand

Ganz gleich, für welches Schwimmbad man sich letztlich entscheidet – damit die Badefreude lange währt, muss die Pflege stimmen. Auch hier begleitet Rüegg Schwimmbäder seine Kundinnen und Kunden umfassend: von der persönlichen Beratung bis zur Auswahl passender Zubehör- und Pflegeprodukte. Das Sortiment reicht von Wasserpflegemitteln bis hin zu modernen Poolrobotern.

Erhältlich sind die Produkte sowohl direkt vor Ort in Gommiswald als auch bequem über den Online-Shop. Darüber hinaus bietet Rüegg Schwimmbäder ein Rundum-Sorglos-Paket an: Gegen einen festen Jahresbetrag übernimmt das Team Pflege und Unterhalt des Schwimmbads. Da bleibt mehr Zeit, sich dem zu widmen, wofür der Sommer wie geschaffen ist: Ins kühle Nass eintauchen – am besten mit einem beherzten Sprung in das eigene Schwimmbad.