4 Gründe für Möbel aus dem heimischen Wald

Tolle, einzigartige Möbel bereichern unseren Alltag. Gerade Möbel aus naturbelassenem oder geöltem Massivholz sehen nicht nur bezaubernd aus, sondern verbessern auch die Luftqualität der Wohnräume. Wir liefern euch vier Gründe für Möbel aus einheimischem Massivholz.

#1 Massivholzmöbel sprechen all deine Sinne an

Massivholzmöbel sind ein Hingucker, denn Sie bringen die Natur in dein Zuhause! Durch die kleinen Astlöcher und Unregelmässigkeiten erkennt selbst das ungeübte Auge, dass hier ein echtes Stück Holz zu einem schmucken Unikat verarbeitet wurde. Das lebende Material verleiht deinem Wohn- oder Schlafzimmer einen urwüchsigen Charme. Zudem haben Massivholzmöbel eine angenehme Haptik und verbreiten einen frischen, natürlichen Duft. Die Intensität des Dufts kann je nach Holzart stark variieren: Arvenholz beispielsweise duftet sehr intensiv, während der Geruch von anderen Holzarten eher dezent ist.

#2 Mit dem Kauf eines Massivholzmöbels berücksichtigst du lokale Produzenten

Auf dem Wochenmarkt nur Gemüse vom lokalen Bauer kaufen – und dann ein Bett aus Tropenholz kaufen? Muss nicht sein. In der Schweiz gibt es eine Fülle an heimischen Hölzern, die sich für eine Einzelanfertigung eignen, so zum Beispiel die Arve, der Nussbaum, die Erle, Esche, Ulme, Buche, Eiche, Kirsche, den Birnbaum oder der Ahorn. Wählst du die Holzsorte und die Schreinerei bewusst, hast du die Garantie, dass dein Kauf nachhaltig ist. Zwei gelernte Möbelschreiner und eine Lernende arbeiten in der Schreinerei des Naturbett-Centers Jona und wissen genau, wie man Wünsche in Realität verwandelt.